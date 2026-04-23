В Египте сообщили о согласовании матча со сборной России в мае

сегодня, 15:58

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Аззам рассказал о договорённости по проведению товарищеского матча со сборной России.

Мы согласовали с Россией товарищеский матч наших сборных, но документы пока не подписаны. Мы примем российскую команду у себя 29 мая в Каире. Осталось подписать все бумаги и согласовать матч с ФИФА, после чего наши федерации официально объявят, на каком стадионе пройдёт эта игра.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:03
Салах оттянется по полной, если играть будет. Да и без него Египет посильнее РФ будет
Гость
