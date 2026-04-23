Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыГермания. Бундеслига 2025/2026

Дортмундская «Боруссия» решила отменить летний сбор

сегодня, 16:36

Дортмундская «Боруссия» изменила план подготовки к сезону 2026/27.

Команда отправится в турне по Азии, которое пройдёт с 26 июля по 2 августа, где сыграет в Японии с «Токио» и «Серезо Осакой». Однако основное внимание в этой поездке будет уделено маркетинговой стороне, а не спортивной подготовке. Клуб уже был в Азии два года назад с целью укрепить свой бренд. Руководство «чёрно-жёлтых» видит большой потенциал развития, особенно на азиатском рынке.

При этом дортмундцы решили отказаться от последующего тренировочного сбора. Вместо этого команда завершит предсезонку в Дортмунде. В прошлом году клуб отправлялся в Австрию.

Причиной изменения называются переезды. В связи с тем, что чемпионат мира в этом году пройдёт в трёх странах (США, Канаде и Мексике), игрокам национальных сборных предстоит очень много поездок. Как сообщается, главный тренер «Боруссии» Нико Ковач и его помощники считают, что предсезонные тренировки дома будут значительно менее напряжёнными и более целенаправленными.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 19:17
Правильное решение. Чемпионат мира и так много сил отнимет у игроков. Турне и эти сборы по различным странам, после большого турнира, дополнительная нагрузка на игроков.
В Дортмунде это первым поняли
mgh79muf34h8
mgh79muf34h8
сегодня в 17:00
Денег подзаработать - это святое.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 