Дортмундская «Боруссия» решила отменить летний сбор

1776951380

сегодня, 16:36

Дортмундская «Боруссия» изменила план подготовки к сезону 2026/27.

Команда отправится в турне по Азии, которое пройдёт с 26 июля по 2 августа, где сыграет в Японии с «Токио» и «Серезо Осакой». Однако основное внимание в этой поездке будет уделено маркетинговой стороне, а не спортивной подготовке. Клуб уже был в Азии два года назад с целью укрепить свой бренд. Руководство «чёрно-жёлтых» видит большой потенциал развития, особенно на азиатском рынке.

При этом дортмундцы решили отказаться от последующего тренировочного сбора. Вместо этого команда завершит предсезонку в Дортмунде. В прошлом году клуб отправлялся в Австрию.