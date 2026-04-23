«Манчестер Юнайтед» намерен сохранить Фернандеша

сегодня, 17:57

Руководство «Манчестер Юнайтед» заверило капитана Бруну Фернандеша, что не намерено отпускать его летом.

После того как год назад клуб демонстрировал готовность продать полузащитника — что глубоко задело португальца, — дирекция изменила позицию на противоположную.

По данным The Sun, менеджмент отчаянно хочет удержать Фернандеша благодаря его выдающемуся сезону. В контракте игрока прописана опция выкупа в €65 млн, которую может активировать любой зарубежный клуб.

Однако с почти гарантированным выходом в Лигу чемпионов в «Юнайтед» уверены, что Фернандеш отложит планы на уход. Договор португальца действует до 2027 года с опцией продления ещё на 12 месяцев.

mw5xywf4k5ex
сегодня в 20:14
Платите деньги, причем очень большие, и игрок останется.
Romeo 777
сегодня в 20:13
На нём и держится весь МЮ
shur
сегодня в 18:15, ред.
...уходить надо сейчас, пока с Тренером не устаканенно, куча проблем в Клубе, да и какая Лига Чкмпионов, игры то настоящей манчестерской нет и не скоро будет! За игру спасибо,работал по контракту,как мог в силу своих возможностей, не более!
Настоящий МЮ не должен зависить от одного португальца, пойдёт у него игра или нет!
cwxhw59md9vq
сегодня в 18:03
Уговаривайте его... и наверное нужно как то профинансировать это...
