Сарри не гарантирует, что продолжит тренировать «Лацио»

сегодня, 18:04

Тренер «Лацио» не может гарантировать своё пребывание в команде в следующем сезоне — несмотря на выход в финал Кубка Италии.

Об этом он заявил после победы в полуфинале над «Аталантой» в серии пенальти.

«Эта команда — одна из самых решительных в моей карьере. Сегодня „Лацио“ действовал как настоящий коллектив, а в Кубке мы обыграли „Болонью“ и „Милан“ — финалистов прошлого года. Было много травм, но мы достойно ответили сильному сопернику вроде „Аталанты“», — отметил Сарри.

При этом он добавил: «Видел Лотито (президента — прим.) в раздевалке секунду, поговорить не удалось. О планах на будущее ничего не знаем».

В Серии А «Лацио» занимает лишь 9-е место.