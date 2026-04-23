Италия. Серия А 2025/2026

Сарри не гарантирует, что продолжит тренировать «Лацио»

сегодня, 18:04

Тренер «Лацио» Маурицио Сарри не может гарантировать своё пребывание в команде в следующем сезоне — несмотря на выход в финал Кубка Италии.

Об этом он заявил после победы в полуфинале над «Аталантой» в серии пенальти.

«Эта команда — одна из самых решительных в моей карьере. Сегодня „Лацио“ действовал как настоящий коллектив, а в Кубке мы обыграли „Болонью“ и „Милан“ — финалистов прошлого года. Было много травм, но мы достойно ответили сильному сопернику вроде „Аталанты“», — отметил Сарри.

При этом он добавил: «Видел Лотито (президента — прим.) в раздевалке секунду, поговорить не удалось. О планах на будущее ничего не знаем».

В Серии А «Лацио» занимает лишь 9-е место.

v38637xg4hky
сегодня в 20:16
Похоже не может договориться с владельцами клуба
lazzioll
сегодня в 18:20
пусть канает. говорят будет возвращение в Наполи, Конте типа сваливает а туда Сарри. и так намучались с этим сарриболом четыре года считай
пират Елизаветы
сегодня в 18:17
Надо орлам выиграть кубок, и можно под Сарри купить хороших игроков))
