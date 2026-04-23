«Акрон» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью

В матче 26-го тура РПЛ «Акрон» и махачкалинское «Динамо» поделили очки — 1:1.
Роберто Фернандес вывел хозяев вперед на 9-й минуте. На 75-й Джавад забил ответный мяч.
Обе команды имеют 23 очка по итогам встречи. «Динамо» занимает при этом 11-е место, «Акрон» — 14-е.
Но Джавад, конечно, хорош: САМ отобрал, САМ прошёл, на замахе убрал защитника и ударил в противоход Гудиеву.
А, если не брать в расчёт опасные моменты у ворот Волка, матч-то соответствует по техническому исполнению местам команд в турнирной таблице.
Я уж думал, Полено себе шишку сверху на голове набьёт знатную, настолько часто при исполнении штрафных и угловых у ворот Акрона он по ней ладошкой стучал, но мяч ему на "тыковку" всё не шёл.
К сожалению, не увидел азарта ни в глазах, ни в действиях футболёров Акрона после пропущенного мяча.
Потому и ничья.
Ну, естественно красно-чёрным где-то и не везло в штрафной соперника по ходу матча, где-то Волк как пантера забирал или отбивал.