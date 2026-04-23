«Акрон» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью

сегодня, 19:28
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

В матче 26-го тура РПЛ «Акрон» и махачкалинское «Динамо» поделили очки — 1:1.

Роберто Фернандес вывел хозяев вперед на 9-й минуте. На 75-й Джавад забил ответный мяч.

Обе команды имеют 23 очка по итогам встречи. «Динамо» занимает при этом 11-е место, «Акрон» — 14-е.

Alex_67
сегодня в 21:35
Борьба в нижней части турнирной таблицы обостряется.
anzhi1
сегодня в 21:20
Жестко, но верно , при всем уважении к тем клубам, которых Вы назвали
2sfybx7hzaya
сегодня в 20:13
Обе команды чуть приподнялись.
particular
сегодня в 19:45
Соседи - по-соседски, без мордобоя, забегов на трибуны и гневных речей...
derrik2000
сегодня в 19:41
Акрон, конечно, был ближе к победе (взять хотя бы удар Беншимола в штангу), и не случись ошибка Джаковаца в середине поля, которой ВЕЛИКОЛЕПНО, "сам на сам" воспользовался Джавад, могли бы и три очка взять.
Но Джавад, конечно, хорош: САМ отобрал, САМ прошёл, на замахе убрал защитника и ударил в противоход Гудиеву.
А, если не брать в расчёт опасные моменты у ворот Волка, матч-то соответствует по техническому исполнению местам команд в турнирной таблице.
Я уж думал, Полено себе шишку сверху на голове набьёт знатную, настолько часто при исполнении штрафных и угловых у ворот Акрона он по ней ладошкой стучал, но мяч ему на "тыковку" всё не шёл.
К сожалению, не увидел азарта ни в глазах, ни в действиях футболёров Акрона после пропущенного мяча.
Потому и ничья.
Ну, естественно красно-чёрным где-то и не везло в штрафной соперника по ходу матча, где-то Волк как пантера забирал или отбивал.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:38
Результат матча оптимальный с точки зрения сохранения места в РПЛ. Акрон должен быть в РПЛ как одна из нескольких команд не тянущих деньги из госбюджета, а живущая на свои. А Дагестан обязательно должен быть представлен в РПЛ и это не обсуждается. Оренбург и Сочи не жалко.
сканер
сегодня в 19:29
Боевая ничья!!!
Гость
