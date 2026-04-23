Ямаль обратился к фанатам после серьёзной травмы

сегодня, 19:33

Форвард Ламин Ямаль прокомментировал свою новую травму — 18-летняя звезда «Барселоны» пропустит остаток сезона.

Юный вингер покинул поле после реализованного пенальти в матче с «Сельтой», вызвав серьёзные опасения у болельщиков. Испанские СМИ сообщают, что из-за тяжёлой травмы задней поверхности бедра он может пропустить летний чемпионат мира.

Ямаль не стал праздновать гол — сразу почувствовал острую боль. Клуб в четверг подтвердил диагноз, отметив, что игрок пройдёт консервативное лечение с целью восстановления к мундиалю.

В соцсетях вингер обратился к фанатам:

Эта травма выбила меня с поля в тот момент, когда я хотел быть там больше всего, и боль сильнее, чем могу описать. Грустно не сражаться рядом с партнёрами, не помогать команде, когда она в этом нуждается. Но я верю в них и знаю, что они выложатся на все сто в каждом матче.

Я буду рядом, пусть и извне — поддерживать, болеть и подбадривать как один из вас. Это не конец, а лишь пауза. Вернусь сильнее, с ещё большим желанием, и следующий сезон будет лучше.

Спасибо за сообщения.

пират Елизаветы
сегодня в 21:57
Здоровья!
Но форсировать восстановления не стоит. Уверен, испанцы без проблем выйдут в плей офф ЧМ и Ямаль по ходу наберёт форму.
4ce3qtm9xdeh
сегодня в 20:37, ред.
Главное к ЧМ восстановиться, сейчас итак большая нехватка звёзд, а Ямаль одна из ярчайших
Варвар7
сегодня в 19:38
Настрой хороший - поскорее вернуться - пожелаю скорейшего выздоровления!
Гость
