«Интер» не отпустит Чалханоглу летом

сегодня, 19:38

«Интер» не будет рассматривать предложения по этим летом.

Турецкий полузащитник стал героем полуфинала Кубка Италии против «Комо», оформив дубль и переведя матч с 0:2 в победу 3:2 (3:2 по сумме двух встреч), и таким образом отправил «нерадзурри» в финал.

Отмечается, что тренер Кристиан Киву считает Хакана незаменимым в центре поля, и его желание сохранить игрока будет выполнено. Сам Чалханоглу ещё год назад решил остаться в Италии, несмотря на интерес «Галатасарая».

Переговоры о новом договоре ещё не начинались, но вопрос, как ожидается, решат в ближайшее время.