Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2025/2026

«Интер» не отпустит Чалханоглу летом

сегодня, 19:38

«Интер» не будет рассматривать предложения по Хакану Чалханоглу этим летом.

Турецкий полузащитник стал героем полуфинала Кубка Италии против «Комо», оформив дубль и переведя матч с 0:2 в победу 3:2 (3:2 по сумме двух встреч), и таким образом отправил «нерадзурри» в финал.

Отмечается, что тренер Кристиан Киву считает Хакана незаменимым в центре поля, и его желание сохранить игрока будет выполнено. Сам Чалханоглу ещё год назад решил остаться в Италии, несмотря на интерес «Галатасарая».

Переговоры о новом договоре ещё не начинались, но вопрос, как ожидается, решат в ближайшее время.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
AleS
сегодня в 19:54, ред.
Да, Чалханоглу один из лучших в команде, его надо оставить любой ценой. Еще сезон или два точно отыграеть на вышем уровне.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 