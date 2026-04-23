Роберто Фернандес: «Могли спокойно обыгрывать махачкалинское „Динамо“»

сегодня, 20:56
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Хавбек «Акрона» Роберто Фернандес оценил результат матча с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 26-м туре РПЛ. Боливиец был признан лучшим игроком встречи.

Очень важно всегда помогать команде всеми возможными способами. К сожалению, сегодня остались с горьковатым послевкусием. Думаю, могли спокойно выигрывать этот матч и зарабатывать три очка. Сейчас нам остаётся только восстанавливаться и дальше продолжать работать.

CCCP1922
сегодня в 21:30
Если могли, почему не выиграли?
n69dhstpmu8h
сегодня в 21:11
Поражения сегодня никто из соперников не заслуживал.
Гость
