«Краснодар» победил «Спартак» и вновь возглавил таблицу РПЛ
1776970081
В матче 26-го тура РПЛ «Спартак» дома уступил «Краснодару» со счетом 1:2.
Кристофер Мартинс на 38-й минуте вывел хозяев вперед. На 45+1-й Эдуард Сперцян с пенальти сравнял счет. Решающий мяч забил Жубал на 85-й минуте.
«Краснодар» набрал 57 очков и вернулся на 1-е место. Команда опережает «Зенит» на 1 очко. «Спартак» с 45 очками идет 5-м.
["news\/1426560\/dzhiku-aleksander","news\/1426559\/cska-spartak","news\/1426558\/karsedo-huan","news\/1426557\/umyarov-nail","news\/1426556\/evseev-vadim","news\/1426555\/musaev-murad","news\/1426551\/karsedo-huan","news\/1426550\/kahigao-fransis-umyarov-nail","news\/1426549\/tramp-donald-italiya","news\/1426548\/sebalos-daniel-real","news\/1426545\/ahmat-baltika","news\/1426542\/fernandes-roberto","news\/1426541\/borisko-maksim-baltika","news\/1426540\/gyuler-arda-arsenal","news\/1426536\/andrade-kevin-lokomotiv","news\/1426535\/chalhanoglu-hakan-inter","news\/1426534\/yamal-lamin-barselona","news\/1426532\/akron-dinamo","news\/1426530\/sarri-mauricio-lacio","news\/1426529\/fernandesh-brunu-manchester-yunayted","news\/1426528\/militao-eder-real","news\/1426527\/serhio-gonsales-kadis","news\/1426526\/batrakov-aleksey-lokomotiv","news\/1426525\/borussiya","news\/1426524\/grizmann-antuan-borussiya","news\/1426523\/chema-andres-real","news\/1426522\/egipet-rossiya","news\/1426520\/al-nasr","news\/1426519\/noyer-manuel-bavariya","news\/1426518\/yamal-lamin"]
Ну а 1-й тайм полностью за Спартаком, который, просто перебегал стоячего и флегматичного соперника. Провальный 1-й тайм от гостей, с множеством неточных передач, разорванным центром поля и недвижимым футболом. Во 2-м тайме Краснодар немного пришел в себя, поменял Сперцяна, который, в такой убитой игре Краснодара и без того замедлял темп, и постепенно стал приближаться к воротам Спартака...
И грянул гром средь ясного и безоблачного неба голом в ворота Спартака, который, конечно по игре поражения не заслужил. Спартак понравился динамикой, движением, азартом, но организация игры у команды по-прежнему отсутствует... Логичнее была бы ничья, но в футболе как и в жизни не бывает сослагательных наклонений, а значит- Краснодар с победой!!!