«Краснодар» победил «Спартак» и вновь возглавил таблицу РПЛ

вчера, 21:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

В матче 26-го тура РПЛ «Спартак» дома уступил «Краснодару» со счетом 1:2.

Кристофер Мартинс на 38-й минуте вывел хозяев вперед. На 45+1-й Эдуард Сперцян с пенальти сравнял счет. Решающий мяч забил Жубал на 85-й минуте.

«Краснодар» набрал 57 очков и вернулся на 1-е место. Команда опережает «Зенит» на 1 очко. «Спартак» с 45 очками идет 5-м.

Источник: soccer.ru Фото: ФК Спартак
Suriand
вчера в 23:56
Двоякие ощущения после матча конечно,с одной стороны вроде и рад,что Зенит с первого места подвинули,а с другой за Спартак очень обидно,играли-то наши лучше особенно в первом тайме,особо Краснодар ничего чемпионского не показал,но результат на табло.
Groboyd
Groboyd ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:49, ред.
    goalaktika
    вчера в 23:39
    Этому поражению, сине-бело-голубые больше негодуют, чем сами красные
    shur
    shur ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:28
    ...А где Корседо был;" Ауууууууууу!!!!",
    По ходу дело утонул!
    Денисов интервью для Соккера давал,
    В то время Помазун в деревне отдыхал!
    И почему Умяров вдруг в основе?
    Задам вопрос соседу дяди Вове!!!!
    Соболезную с проигрышем!!!
    25процентный клоун
    вчера в 23:14, ред.
    Как можно в ворота играющей команды поставить пенальти? Ещё до этого не поставить пенальти в ворота обороняющегося автобуса, сбившего дважды наших в штрафной
    УрсХох
    УрсХох ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:08
    Не надо кромких слов.
    "Ненавижу"???
    Много чести.
    Просто Зенит мне немного больше похрен, чем Краснодар.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ УрсХох (раскрыть)
    вчера в 22:59, ред.
    Ну знать не всем понятна истина которую всегда декларирует в своих комментах один из уважаемых пользователей сайта " Болейте за своих а не против чужих"...
    Тут уж каждый выбирает сам....наслаждаться победами своей команды...или копить и изливать негатив в адрес нелюбимой команды...

    "Если ты ненавидишь - значит тебя победили'
    Конфуций
    25процентный клоун
    вчера в 22:57, ред.
    Где Спартак Карседо??? Ау???
    Почему Денисов не на лавке?
    Почему в вортах не Помазун?
    Почему Умяров в основе?
    Sergo81
    Sergo81
    вчера в 22:55
    Ни одна команда не показывает чемпионский футбол. По барабану, кто заползёт на первое место.
    25процентный клоун ответ УрсХох (раскрыть)
    вчера в 22:54
    Задайте себе вопрос, я т ответил на него
    25процентный клоун ответ Groboyd (раскрыть)
    вчера в 22:54
    Нельзя субьективные ожидания транслировать на дейсивия защитника и обороны. Он сожрал Кордобу
    УрсХох ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:53
    Еще раз:
    Да!!!
    И что????????
    Groboyd ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:52, ред.
    Имеет! Нельзя так дёшево отдавать мяч сопернику.
    shur
    shur
    вчера в 22:52
    ......Предвкушение или статья предвестник ! "Литвинов объяснил, почему «Спартак» не борется за чемпионство...." Читайте ребятушки на страницах Соккера!!!
    25процентный клоун ответ Groboyd (раскрыть)
    вчера в 22:52
    Это субьективное и настроенческое. Не имеет отношения к игре.
    Мне вотЖедсон, Барко, Умяров, Угальде, Сроари сегодня хубшие и я молчу.. Если вам Денисов сегодня не понравился то вы просто ненавидите Спартак
    galeevae
    вчера в 22:50
    Болельщиков "Краснодара" с возвращением на первое место. "Спартак" сегодня по игре понравился - результат нет. Показалось, что немного выпадал Угальде, а Ливая и Солари, на мой взгляд, надо было в старте выпускать. Удивило и решение Карседо на 65 минуте сыграть вообще без нападающих. Хотя тренеру виднее, конечно. Судей, как обычно, опять будут хаять с обеих сторон. Пенальти на тоненького, хотя нам не привыкать уже. Много жестких фолов, а Чистяков опять карточки потерял. Футбол, конечно не балет, но и не ММА же? Что касается таблицы в целом - лучше уж "Краснодар", чем "Зенит". Надоел "гегемон", а особенно те, кто считает, что он заслуживает им быть по спортивному принципу.
    Groboyd ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:50, ред.
    А тут всё вместо, где то в обороне касячит, где-то как дерево играет. В априори не должны такие деревяшки быть в Спартаке.
    25процентный клоун ответ Groboyd (раскрыть)
    вчера в 22:49
    Это не имеет отношения к игре и результату. К игре, блестящей игре Литвинова и случайно- судейскому результату.
    Кордоба нолтюь и за это спасибо нашей защите. Хотя он просто ноль
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 22:48
    Нет, я, конечно рад победе быков, но игра оставляет желать лучшего… Да, много проблем за счет скамейки, травмы, но надо двигаться вперед.
    Пенальти, соглашусь с объективными домыслами Титова и Ко, не надо было ставить. Хотя, действительно, дождемся разборов тех, кто в теме.
    Ну, а теперь отдельно про Спартак: да, создали больше моментов, но не дожали. Краснодар проявил истинно чемпионский дух: когда надо, тогда надо. Рад, что южане вернули себе первое место.
    Groboyd ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:47
    Он имеет отношения к угловому, когда мяч Кордобе подарил и был заработан угловой.
    25процентный клоун ответ Groboyd (раскрыть)
    вчера в 22:46
    Тут лучше смотреть матч внимательно, нежели свои ожидания и желания на глобус натягивать. Он вам то плохой защитник и косячник то недополузащитник атакующий.. Мне он один из лучших игроктв сегодняшнего матча.
    И да, уж позволю тогда спросит, кто сегодня отдал точный пас вперёд в составе двух команд? Никто
    derrik2000 ответ NYJ (раскрыть)
    вчера в 22:44, ред.
    "А рыжый это кто?"

    А уже даже и не вспомнил, что последним Боров был: для меня вся эта шушера, которая за время после ухода сначала ОИРа, а потом Григорича присосалась к Спартаку, на одно лицо.
    KSY16
    вчера в 22:44
    Какой смешной Спартак. Их законное место пятое. И что про пенальти плакать рука отставлена площадь увеличена о чем тут спорить
    25процентный клоун ответ УрсХох (раскрыть)
    вчера в 22:43
    Т. е за вот этот ужаснейший Краснобар вы готовы держать пальцы?
    А у нас в Москве мы не любим когда тянут недвижимое
    Groboyd ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:42
    А что касается Денисова, то прискорбно, что в Спартаке играет игрок, который точный пас вперёд не может отдать.
    25процентный клоун ответ Groboyd (раскрыть)
    вчера в 22:41
    Литвинов скушал все попытки кордобы и прочих.
    Литва не имеет ттношения к левейшему пенальти.
    УрсХох ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:41
    Да, я брлею не столько за Краснодар, сколькп против Зенита.
    И?
    Groboyd ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:40
    Литвинов привет передал, когда после его ошибки был заработан угловой на котором пенальти случился.
    25процентный клоун ответ Groboyd (раскрыть)
    вчера в 22:38
    У Деяна усиливали замены.
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:37
    А когда до некоторых не доходит приходится одно и тоже повторять по 100 раз. Так бывает и не всегда проходит.
    Гость
