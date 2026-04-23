Министр спорта Италии отверг возможность заменить Иран на ЧМ-2026

вчера, 22:07

Министр спорта Италии Андреа Абоди заявил, что для его страны неприемлемо выступить в роли замены Ирана на чемпионате мира-2026.

По данным Financial Times, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Паоло Дзамполли предложил ФИФА заменить иранскую сборную итальянской, чтобы улучшить отношения с Римом.

Дзамполли подтвердил, что обсуждал идею с Трампом и главой ФИФА Джанни Инфантино, назвав это «мечтой» — увидеть «Аззурри» на турнире в США, где они играли в финале в 1994-м.

Однако министр Андреа Абоди в интервью Sky News отверг предложение: «Возвращение Италии на ЧМ-2026 невозможно и неуместно. Квалификация происходит на поле».

Вопрос участия Ирана в турнире остается открытым на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Италия не пробилась на ЧМ, уступив в стыковых играх Боснии и Герцеговине.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
la-respect0
сегодня в 01:32
Респект
shur
вчера в 23:02
....горячие, но справедливые парни из Италии!
cw9jef8dsevu
вчера в 22:48
Сейчас такое время, что за несколько дней может всё резко поменяться, подождём старта ЧМ
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:41
Всё должно быть по спортивному...
