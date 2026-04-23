Министр спорта Италии отверг возможность заменить Иран на ЧМ-2026

Министр спорта Италии Андреа Абоди заявил, что для его страны неприемлемо выступить в роли замены Ирана на чемпионате мира-2026.
По данным Financial Times, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Паоло Дзамполли предложил ФИФА заменить иранскую сборную итальянской, чтобы улучшить отношения с Римом.
Дзамполли подтвердил, что обсуждал идею с Трампом и главой ФИФА Джанни Инфантино, назвав это «мечтой» — увидеть «Аззурри» на турнире в США, где они играли в финале в 1994-м.
Однако министр Андреа Абоди в интервью Sky News отверг предложение: «Возвращение Италии на ЧМ-2026 невозможно и неуместно. Квалификация происходит на поле».
Вопрос участия Ирана в турнире остается открытым на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Италия не пробилась на ЧМ, уступив в стыковых играх Боснии и Герцеговине.