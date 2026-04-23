Министр спорта Италии отверг возможность заменить Иран на ЧМ-2026

вчера, 22:07

Министр спорта Италии Андреа Абоди заявил, что для его страны неприемлемо выступить в роли замены Ирана на чемпионате мира-2026.

По данным Financial Times, спецпредставитель президента США Паоло Дзамполли предложил ФИФА заменить иранскую сборную итальянской, чтобы улучшить отношения с Римом.

Дзамполли подтвердил, что обсуждал идею с Трампом и главой ФИФА , назвав это «мечтой» — увидеть «Аззурри» на турнире в США , где они играли в финале в 1994-м.

Однако министр Андреа Абоди в интервью Sky News отверг предложение: «Возвращение Италии на ЧМ -2026 невозможно и неуместно. Квалификация происходит на поле».