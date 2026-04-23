Карседо: «Могли забить „Краснодару“ два-три гола»
Наставник «Спартака» прокомментировал поражение 1:2 от «Краснодара» в 26-м туре РПЛ.
У нас был очень хороший первый тайм. Второй был более равным. Мы могли забивать 2-3 гола, считаю, нам не повезло. У нас были более явные возможности, но «Краснодар» использовал свои шансы лучше.
К сожалению, нам не удалось сегодня заработать очки. Мы хотели контролировать матч, иметь троих футболистов в центре. Для этого Барко действовал как ложная девятка. Играли только на победу. Сегодня с классной поддержкой наших болельщиков мы хотели взять три очка.
Но не умеют завершать свои моменты Спартак.
Потому проиграл..