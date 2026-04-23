Карседо: «Могли забить „Краснодару“ два-три гола»

вчера, 22:44
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Наставник «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал поражение 1:2 от «Краснодара» в 26-м туре РПЛ.

У нас был очень хороший первый тайм. Второй был более равным. Мы могли забивать 2-3 гола, считаю, нам не повезло. У нас были более явные возможности, но «Краснодар» использовал свои шансы лучше.

К сожалению, нам не удалось сегодня заработать очки. Мы хотели контролировать матч, иметь троих футболистов в центре. Для этого Барко действовал как ложная девятка. Играли только на победу. Сегодня с классной поддержкой наших болельщиков мы хотели взять три очка.

Варвар7
сегодня в 02:48
Так всё таки 2 или 3 ? - не усну ведь...)
пират Елизаветы
сегодня в 00:14
Могли.
Но не умеют завершать свои моменты Спартак.
Потому проиграл..
Bad Listener
вчера в 23:32, ред.
Что то я не припомню явных возможностей, подходы были, а возможностей что то как то нет, даже забитый гол возможностью в чистом виде созданной атакой Спартака я бы не назвал. Доминировали? Да. Но вот только это ничего не значит в футболе, а значит только счёт на табло. Спартак уже обдоминировался за последние 25 лет, я если честно уже не против уйти в игру вторым номером и поменять стилистику футбола лишь бы был результат. Слишкович кстати единственный понимал что эти ребята могут играть, но что под этот состав надо менять стиль игры, ну не получается у них Будё-Глимт хоть ты тресни, они правда стараются, даже наверное выдают максимум иногда, как сегодня в первом тайме, но голов с этого 1%, а ударов меньше 10% от атак.
Groboyd
вчера в 23:04
Нормально ЦФ привези, пи...бол. Вместо слов делом займись.
25процентный клоун
вчера в 23:03
Готовьте чемоданы мистер
shur
вчера в 23:00
...Если жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке это пока неизвестно!!!
VeniaminS
вчера в 22:51
И что же не забили !
