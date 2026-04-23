Мусаев: «В концовке проявили характер»

вчера, 23:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу 2:1 над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ.

Очень сложный матч, играем в сложном графике, у нас небольшая обойма игроков. Первый тайм не получился, не были достаточно хороши в прессинге, давали много пространства сопернику. Хорошо, что закончили 1:1. Во втором тайме провели коррекцию, стали играть компактно и агрессивно, в концовке проявили характер. Отличная командная работа. Полетим в Краснодар завтра утром, потому что аэропорт уже закрыт.

shur
shur
вчера в 23:38
....Закрыт ночной Аэропорт!
Москва устала,отдыхает!
Давай приятель, ресторан открой!
Гостей Мусаев,в честь победы, принимает!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:35, ред.
Скорее весь матч кроме концовки проявляли слабохарактерность, чемпионами если будут то незаслуженно, впрочем на безрыбье и рак щука
Гость
