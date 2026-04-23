Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Евсеев вновь использовал мат в интервью

вчера, 23:39
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев с помощью матерных слов ответил на вопрос о состоянии нападающего Хазема Мастури, который из-за травмы был заменен в игре 26-го тура РПЛ с «Акроном».

Ну я не доктор, *****, чтоб понимать. Это футбол, *****. То, что игрок выкладывается на 100 процентов, — это хорошо, надо так делать. Если он хочет играть за сборную на чемпионате мира, он и должен так играть, *****. А мы ему только поможем.

Недавно Евсеев уже был оштрафован за использование мата.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:46
"Ну я не доктор, *****, чтоб понимать" - "Тут такое дело - нерва тугая нить перетянуло тело"...)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:56
Да это шутка.))) Конечно верю и восторгаюсь!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:54
....Витя проверяешь?! Как же Друже первый, а остальные не зачёт?!
(Шучю!)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:52
Ну хорошо, на первый раз поверю.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:51
...сам,ей Богу!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:50
Ну как всегда- ШЕДЕВРАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но подозрительно................................))))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:46
...Уэльс конечно не Тунис...!
Страна Мастури - жарковато!
При случае Евсей пошлёт,
И доктора, и травму, свата,брата!!!
Capral
Capral
вчера в 23:41
Как говорится: "без п...ы, как без пряника!"
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:41, ред.
Красавчик, ну если деньги есть то можно и поматериться, правда если слова убрать эти матерные то смысл сохранится, так что они ему ничем не помогли
Гость
