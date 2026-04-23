Евсеев вновь использовал мат в интервью

вчера, 23:39

Главный тренер махачкалинского «Динамо» с помощью матерных слов ответил на вопрос о состоянии нападающего Хазема Мастури, который из-за травмы был заменен в игре 26-го тура РПЛ с «Акроном».

Ну я не доктор, *****, чтоб понимать. Это футбол, *****. То, что игрок выкладывается на 100 процентов, — это хорошо, надо так делать. Если он хочет играть за сборную на чемпионате мира, он и должен так играть, *****. А мы ему только поможем.

Недавно Евсеев уже был оштрафован за использование мата.