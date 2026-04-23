Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Умяров об игре рукой в матче с «Краснодаром»: «Это не совсем пенальти»

вчера, 23:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал назначение пенальти за игру рукой в матче 26-го тура РПЛ против «Краснодара».

Мое мнение мало что решает. Но по мне, в игровом эпизоде... Это не совсем пенальти. Сейчас практически за каждое касание наказывают. У судей низкий уровень? Не хочется так говорить. В Англии судьи тоже ошибаются. Но в таких эпизодах с попаданием мяча в руку тяжело понять, где естественное положение, а где нет.

Все новости
Мусаев: «В концовке проявили характер»
Вчера, 23:35
Карседо: «Могли забить „Краснодару“ два-три гола»
Вчера, 22:44
Кахигао о руке Умярова: «Для меня это не пенальти»
Вчера, 22:13
Роберто Фернандес: «Могли спокойно обыгрывать махачкалинское „Динамо“»
Вчера, 20:56
Дркушич будет болеть за «Спартак» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 14:10
Вратарь «Зенита» не видел подсказку Вендела перед отражённым пенальти
Вчера, 13:27
Jeck Denielse
сегодня в 00:22
Спартак подаст протест...
ЭСК возможно даже и признает ошибку...
Но судьи продолжат лепить своего чемпиона...
kmhb
сегодня в 00:03
Да левый пеналь. Его толкнули и было естественное положение тела после толчка. Мяч летел не в ворота. После Наиля никого не было. ВАР показал только эпизод, где мяч попадает в руку. Толчка не показали.
И вчера такой же сомнительный пенальти в матче с Зенитом.
shur
вчера в 23:50, ред.
Bad Listener
вчера в 23:44, ред.
Нет, Наиль, это совсем пенальти, не совсем пенальти это было до вмешательства ВАР. Но вопрос больше почему ты удары не отрабатываешь на тренировках, был сегодня просто в шикарной позиции, забивай не хочу, а этот тычок мимо штанги даже ударом язык не поворачивается назвать, и у тебя один удар нормальный за сезон, а остальные все вот такие. И то в прошлом году в последнем туре когда уже никому ничего не надо было сподобился попасть в ворота нормально.
