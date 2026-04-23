Умяров об игре рукой в матче с «Краснодаром»: «Это не совсем пенальти»
Хавбек «Спартака» прокомментировал назначение пенальти за игру рукой в матче 26-го тура РПЛ против «Краснодара».
Мое мнение мало что решает. Но по мне, в игровом эпизоде... Это не совсем пенальти. Сейчас практически за каждое касание наказывают. У судей низкий уровень? Не хочется так говорить. В Англии судьи тоже ошибаются. Но в таких эпизодах с попаданием мяча в руку тяжело понять, где естественное положение, а где нет.
ЭСК возможно даже и признает ошибку...
Но судьи продолжат лепить своего чемпиона...
И вчера такой же сомнительный пенальти в матче с Зенитом.