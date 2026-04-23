Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Карседо назвал цель «Спартака» на финише сезона

вчера, 23:50

Наставник «Спартака» Хуан Карседо после поражения от «Краснодара» в 26-м туре РПЛ назвал цель команды на финише сезона.

У нас есть свои цели и задачи. Стараемся закончить сезон на третьем месте и делаем все на благо клуба и команды.

«Спартак» пока идет 5-м и отстает от 3-го места на 4 очка.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:30, ред.
Быть выше всех из московских команд тоже результат.... если выйдет...

Ибо Семак и Мусаев играют 9-тью легионерами ежетурно...
Благодаря не тренерскому гению.... А вливанию в селекцию...
А Карседо может попасть в тройку с тем что есть....
И это заставит его уважать....
Не помню... При Карседо вообще покупки были???
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:28
вполне по силам. чисто для успокоения и внутренней гордости)
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 00:01
...самое обидное за это период, потеря абсолютная слова "НАРОДНАЯ", которая служила мечом,оружием, доблестью "Спартака"...!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:57
Разве он их назвал?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:51, ред.
У нас цели есть но прицел давно сбитый - стреляем в футбольные результаты, попадаем в рекламные эффекты для Лукойла, и так уже 25 лет.
