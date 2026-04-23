ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на чемпионство в текущем сезоне

вчера, 23:57

Победа «Краснодара» над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ лишила «красно-белых», а также ЦСКА математических шансов на чемпионство в текущем сезоне.

За 4 тура до финиша сезона ЦСКА отстает от лидирующего «Краснодара» на 13 очков, «Спартак» — на 12, и «быки» имеют преимущество над ним по личным встречам.

Шансы на чемпионство, помимо «Краснодара», сохраняют «Зенит», «Локомотив» и «Балтика».