ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на чемпионство в текущем сезоне

вчера, 23:57

Победа «Краснодара» над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ лишила «красно-белых», а также ЦСКА математических шансов на чемпионство в текущем сезоне.

За 4 тура до финиша сезона ЦСКА отстает от лидирующего «Краснодара» на 13 очков, «Спартак» — на 12, и «быки» имеют преимущество над ним по личным встречам.

Шансы на чемпионство, помимо «Краснодара», сохраняют «Зенит», «Локомотив» и «Балтика».

shur
сегодня в 00:16
.....Зенит плетётся к цели еле ели!
Локомотив в депо ушёл, не вылезал!
Очки даются Краснодару с пылу жару!
А "Балтика" желает удивить всех напавал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
сегодня в 00:08, ред.
....Кричащая вывеска, но бестолковая,увы и ах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bad Listener
сегодня в 00:03
Разговоров зато перед матчем сколько было, обещали Краснодар победить, лучше бы молчали
Alex_67
вчера в 23:59
Все равно в каждом матче играем на победу
