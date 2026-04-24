Лидер США заявил, что подумает о замене сборной Ирана Италией на ЧМ

сегодня, 04:39

Президент США заявил, что подумает о возможности заменить сборную Ирана на чемпионате мира 2026 года на команду Италии.

Глава американской администрации во время общения с журналистами в Белом доме в четверг назвал интересным вопрос о возможности замены иранской сборной итальянской командой:

Дайте мне немного подумать об этом, — добавил он, при этом попросил прокомментировать данное предложение госсекретаря США Марко Рубио.

Глава американского внешнеполитического ведомства в свою очередь сказал следующее:

США не говорили [иранским спортсменам] не приезжать. Проблема с Ираном не в их спортсменах, а в тех людях, которых они захотят привезти с собой, у некоторых из них могут быть связи с КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части иранских ВС — прим. источника). Они сами решили не приезжать.

При этом американский лидер утверждал, что они бы не хотели навредить спортсменам.

Как ранее сообщала газета Financial Times, спецпосланник президента США по глобальному партнёрству Паоло Замполли предложил заменить сборную Ирана на ЧМ -2026 на команду Италии. С таким вариантом он обратился к американскому лидеру и главе Международной федерации футбола ( ФИФА ) Джанни Инфантино. Италия в финале отборочного турнира в марте уступила Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 в серии пенальти).

21 апреля министр спорта Ирана Ахмад Доньямали допустил участие национальной команды в чемпионате мира при условии обеспечения безопасности, отметив при этом, что решение ещё не принято. В марте Доньямали сообщил, что сборная не выступит на турнире. Однако 16 марта генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Виндзор Джон сообщил об отсутствии уведомлений от иранской стороны об отказе от участия в мундиале.

Позже президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что сборная не станет бойкотировать ЧМ , а организация обсуждает с ФИФА возможность переноса игр команды в Мексику. Инфантино отметил, что рассчитывает на участие иранцев в соревновании, а организация постарается создать наилучшие условия для команды.

23 апреля представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани сообщила о готовности сборной к участию в чемпионате мира.