Глава УЕФА про разные судейские трактовки: «Я и сам уже ничего не понимаю»

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) высказался на тему судейства. Его слова приводит сайт Footmercato.

Иногда болельщики не могут понять, почему одни и те же эпизоды трактуются по-разному от матча к матчу, и я их понимаю. Я и сам уже ничего не понимаю. Возьмём, например, игру рукой: никто не понимает, был это фол на пенальти или нет, было ли это умышленно. Как это определить? Ты же не психиатр.

Мы пытаемся объяснить арбитрам, что решение принимает судья на поле. Видеоассистент должен вмешиваться только в случае явной и очевидной ошибки. И вмешательства должны быть краткими, а не такими, как иногда в Испании или Англии, где на просмотр эпизода отводится 10 или 15 минут.