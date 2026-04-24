Глава УЕФА про разные судейские трактовки: «Я и сам уже ничего не понимаю»

сегодня, 07:52

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался на тему судейства. Его слова приводит сайт Footmercato.

Иногда болельщики не могут понять, почему одни и те же эпизоды трактуются по-разному от матча к матчу, и я их понимаю. Я и сам уже ничего не понимаю. Возьмём, например, игру рукой: никто не понимает, был это фол на пенальти или нет, было ли это умышленно. Как это определить? Ты же не психиатр.

Мы пытаемся объяснить арбитрам, что решение принимает судья на поле. Видеоассистент должен вмешиваться только в случае явной и очевидной ошибки. И вмешательства должны быть краткими, а не такими, как иногда в Испании или Англии, где на просмотр эпизода отводится 10 или 15 минут.

Брулин
сегодня в 13:49
Чеферин, все поняли о какой руке ты говоришь и очень лукавишь. Если в правилах написано одно, то уже при ВАР нужно тогда тем более обращать внимание на такое безрассудство! Хотя кому я это пишу )
Hamman
сегодня в 12:37
Не в VAR причина. Как вы думаете, в городе где правила дорожного движения по большей части общепринятые, но с возможностью трактовки на своё усмотрение, много будет дтп? На каждом перекрестке! Трактовку на своё усмотрение нужно свести к минимуму, свод правил должен быть наиболее понятен для судей, игроков и болельщиков.
А VAR не нужно убирать из футбола, иначе симулирующие получение травмы, падающие в штрафной площади споткнувшись о газон, и т.п. вновь воодушевлятся. Вот только VAR должен быть дополнительным инструментом для объективного разбора момента, но никак не заменой арбитра на поле.
Freche
сегодня в 12:25
Правильное предложение!
112910415
сегодня в 12:03
за что боролись, на то примерно и напоролись ! ))
Bad Listener
сегодня в 11:24, ред.
Да, а вот кто трактует факт явной и очевидной ошибки судьи? Это же тоже не конкретные формулировки, и конкретнее здесь невозможно что то придумать. Вчера в матче Спартака и Краснодара мяч попал в плечо Умярову, судья в поле не зафиксировал фол, по мне так явной ошибки он не допустил, однако судьи на ВАР его всё равно позвали к монитору. Так что считается явной и очевидной ошибкой судьи?
lotsman
сегодня в 11:19
Всё перемешалось, нет единых чётких правил, поэтому много путаницы. Например - игра рукой. Нет чёткого определения между игра рукой и попадания мяча в руку, как во вчерашнем матче Спартака с Краснодаром, где игрок не видел мяча, он попал ему сзади, в предплечье, но засчитали как игру рукой.
Grabovsky
сегодня в 11:02
Наделали суеты. Теперь не отдупляют
6sukq65xemxz
сегодня в 10:41
Должно быть одно правило: любая рука - пенальти, и пусть нападающие специально целятся в руки, защитники тогда будут их прятать.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:22
Вот и в России никто ничего не понимает...
chromage
сегодня в 10:21
Ничего не понимаю (с)
Фил Кио
сегодня в 10:10
Как приятно, что моё мнение почти полностью совпадает с мнением Чеферина. Более того, я вообще предлагаю, убрать из "будки" VARваров т.н. судей, оставить только техника, который не имеет право останавливать игру для просмотра, а только Гл.судья в поле и только, если тот сомневается в принятии решения. А страх, что судья ошибся не остановил игру ничего не меняет, толку с того, что судья посмотрит, посоветуется с варварами, а потом на разборах, при жалобе одной из сторон признают ошибку. Игру, ведь, не переигрывают, кому легче?
В Советское время, как говорили "судья ведь, тоже человек, может ошибаться" и ВСЁ!
