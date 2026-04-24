Дивеев сообщил, что в отличных отношениях расстался с ЦСКА

сегодня, 09:59

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался на тему своего ухода из ЦСКА.

Футболист перешёл в клуб из Санкт-Петербурга зимой, а в обратном направлении проследовал нападающий Лусиано Гонду.

В ЦСКА я знал, что точно буду играть. А мне хотелось получить вызов, чтобы доказать самому себе что-то новое.

Речь о восприятии себя. Мне нужен был выход из зоны комфорта, чтобы стать сильнее. Я так и сказал Челестини: «Если для ЦСКА и „Зенита“ выгоден обмен, я только за. Знаю, вы хотите нового нападающего». Такого, что я на всех обиделся, не хочу играть и твёрдо решил уйти, не было. О варианте с обменом, кстати, я впервые услышал как раз от Фабио.

На ужине перед одной из последних игр осенней части сезона Челестини говорит: «Нужно, чтобы ты зашёл ко мне. Есть разговор». Я понятия не имел, о чём пойдёт речь. Захожу и слышу: «Есть разговоры об обмене с „Зенитом“. Что думаешь?»

Был ли потом разговор с Романом Бабаевым

Да. Роман Юрьевич спросил: «Какое твоё решение?» Я ответил ровно то же самое, что и Челестини: «Если всех всё устраивает, давайте сделаем».

Счастлив ли в «Зените»

Абсолютно: я играю, приношу пользу команде и побеждаю, коллектив — супер. Что ещё нужно?

В каких отношениях расстался с ЦСКА

В отличных. Никаких обид ни на Фабио, ни на руководство, ни на игроков.

cknyjaucak36
сегодня в 12:45
Материальный вопрос здесь сыграл решающую роль.
112910415
сегодня в 11:56
удивительно, что счастлив
Водолей Сергеев
сегодня в 10:46
Суть этого перехода Дивеева - зенитовский штаб явно поумнее и прозорливее армейского, а если приплести сюда "бариновскую" историю - и подавно
Capral
сегодня в 10:12
Счастлив в Зените? Когда же это он успел? Вот, они, нынешние нравы футболистов- не успел и пол сезона отыграть, но уже счастлив...
VeniaminS
сегодня в 10:00, ред.
Не на что было обижаться - это точно !
