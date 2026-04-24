Экс-вратарь дортмундской «Боруссии» Хитц завершит карьеру

сегодня, 10:36

Вратарь «Базеля» Марвин Хитц принял решение завершить карьеру по окончании текущего сезона. Последний матч в профессиональной карьере он проведёт 17 мая с «Лугано» на выезде.

Футболист перешёл в клуб летом 2022 года, уйдя из дортмундской «Боруссии». Также он выступал за «Вольфсбург» и «Аугсбург».

Базель  Хитц Марвин
Перевод с Twitter ФК «Базель» Фото: Соцсети Марвина Хитца
Бывший игрок «Краснодара» Стоцкий сообщил, что осенью завершил карьеру
18 апреля
ОфициальноЭкс-хавбек «Ливерпуля» Шелви завершил карьеру и возглавил клуб 3-й лиги ОАЭ
15 апреля
Кан призвал Нойера завершить карьеру летом
10 апреля
Рэмзи объявил о завершении карьеры
07 апреля
ОфициальноБывший хавбек «Челси» Оскар завершил карьеру в 34 года
05 апреля
ОфициальноЭкс-игрок «Тоттенхэма» Ваньяма объявил о завершении карьеры
03 апреля
683kgd6g7evj
сегодня в 10:39
Пример Буффона и Акинфеева его не вдохновляет.
