Экс-вратарь дортмундской «Боруссии» Хитц завершит карьеру
Вратарь «Базеля» принял решение завершить карьеру по окончании текущего сезона. Последний матч в профессиональной карьере он проведёт 17 мая с «Лугано» на выезде.
Футболист перешёл в клуб летом 2022 года, уйдя из дортмундской «Боруссии». Также он выступал за «Вольфсбург» и «Аугсбург».
