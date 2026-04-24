У Зайнутдинова положительная динамика, но восстановление идёт не так быстро

Главный врач московского «Динамо» Михаил Бутовский высказался о ходе восстановления полузащитника Бахтиёра Зайнутдинова, получившего травму в октябре.
У Бахтиёра положительная динамика, просто восстановление идёт не так быстро, как нам хотелось бы. Но проблема нам известная, поэтому у нас есть намеченный план, Бахтиёр выполняет все рекомендации по протоколу — упражнения и физиопроцедуры. Это не такая простая история, поэтому восстановление проходит не так быстро, как хотелось бы нам и болельщикам.
При этом Миранчук делает за матч полтора полезных действия, после чего его приходится искать на поле с фонарями и собаками, и к тому же он часто повреждает себе что-нибудь. Бахтияр же вообще проводит в лазарете времени больше, чем во всех других местах, вместе взятых.
Вот и с последней своей травмой (что-то там с голеностопом, у нас эта его травма уже третья) Баха ковыряется целых полгода, некоторые за это время успевают даже разрыв крестов залечить и восстановиться.
Что от обоих хотел Карпин, остаётся только догадываться.
А вот о болельщиках клуба Бутовский напрасно беспокоится, что такое Зайнутдинов в Динамо они- болельщики- и распробовать-то не успели, хотя пара голевых косяков за ним уже числятся.. ))