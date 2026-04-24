Россия. Премьер-Лига 2025/2026

У Зайнутдинова положительная динамика, но восстановление идёт не так быстро

сегодня, 11:24

Главный врач московского «Динамо» Михаил Бутовский высказался о ходе восстановления полузащитника Бахтиёра Зайнутдинова, получившего травму в октябре.

У Бахтиёра положительная динамика, просто восстановление идёт не так быстро, как нам хотелось бы. Но проблема нам известная, поэтому у нас есть намеченный план, Бахтиёр выполняет все рекомендации по протоколу — упражнения и физиопроцедуры. Это не такая простая история, поэтому восстановление проходит не так быстро, как хотелось бы нам и болельщикам.

Вратарь «Балтики» Бориско пропустит три недели
Вчера, 20:53
Маухуб может выйти на поле до конца сезона, Лунёв не сыграет с «Сочи»
Вчера, 14:13
Нгамалё заболел бронхитом, но может восстановиться к игре с «Сочи»
Вчера, 13:53
Врач «Динамо» сообщил, что Рубенс избежал перелома
Вчера, 11:02
Стало известно, почему Дуран не сыграл с махачкалинским «Динамо»
22 апреля
Вратарь «Ростова» получил травму в матче с ЦСКА
21 апреля
Анатолий Гуськов
сегодня в 13:26
Честно сказать, только благодаря этому сообщению вспомнил, что Баха числится в Динамо.
баск
сегодня в 12:19, ред.
Миранчук и Зайнутдинов- оба креатура Валеры Карпина.

При этом Миранчук делает за матч полтора полезных действия, после чего его приходится искать на поле с фонарями и собаками, и к тому же он часто повреждает себе что-нибудь. Бахтияр же вообще проводит в лазарете времени больше, чем во всех других местах, вместе взятых.

Вот и с последней своей травмой (что-то там с голеностопом, у нас эта его травма уже третья) Баха ковыряется целых полгода, некоторые за это время успевают даже разрыв крестов залечить и восстановиться.

Что от обоих хотел Карпин, остаётся только догадываться.
А вот о болельщиках клуба Бутовский напрасно беспокоится, что такое Зайнутдинов в Динамо они- болельщики- и распробовать-то не успели, хотя пара голевых косяков за ним уже числятся.. ))
9gp4xsqkkyuk
сегодня в 11:59
У каждого травмы залечиваются по разному... организм сам говорит когда все хорошо....
Гость
