Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИнфраструктураРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Президент ФНЛ заявил, что все претенденты на повышение готовы к РПЛ

сегодня, 11:43

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал о готовности клубов Первой лиги к участию в Российской Премьер-Лиге.

Если смотреть на верхнюю часть турнирной таблицы, все претенденты на повышение готовы. У «Факела» есть собственный стадион необходимой вместимости, работают системы идентификации болельщиков – здесь вопросов нет. Аналогичная ситуация у «Урала». «Родина» базируется в Москве, где достаточно арен, полностью соответствующих критериям лицензирования РФС. Волгоград – крупный футбольный город с современным стадионом, построенным к чемпионату мира, высокой посещаемостью и серьёзными спортивными амбициями. Возвращение «Ротора» в РПЛ стало бы большим событием для города.

Что касается костромского «Спартака», то нынешняя арена на 4400 мест пока не введена в эксплуатацию и не соответствует требованиям РПЛ. При этом там заложен потенциал для расширения до 10 тысяч мест. Учитывая спортивные результаты, эту работу необходимо начинать заблаговременно, поскольку других подходящих объектов в регионе попросту нет.

Подготовку инфраструктуры нельзя откладывать на последний момент – работы нужно вести заблаговременно. Со своей стороны мы проводим регулярные консультации и находимся в постоянном контакте с клубами. Только совместно можно добиться результата.

Каковы шансы, что в РПЛ поднимутся не две, а сразу четыре команды

Шансы наших команд оцениваю как очень хорошие. В стыковых матчах каждый может обыграть каждого. Наши клубы не раз доказывали, что готовы на равных бороться с представителями РПЛ. Уверен, что любая команда, завершившая сезон в зоне стыковых матчей, покажет достойную игру.

После 30 туров лидером турнира является воронежский «Факел», имея в активе 60 очков. Второе место в турнирной таблице занимает московская «Родина» (56 баллов), третье – «Урал» из Екатеринбурга (55). Замыкает первую четвёрку волгоградский «Ротор» (51 пункт).

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Freche
сегодня в 13:39
Спартак Кс это чья то игрушка. Живут и тренируются в Москве играют на сельском стадионе в области. Никогда такую команду в РПЛ не пустят. Местным властям в Костроме она и даром не нужна.
lazzioll
сегодня в 13:34
ой каждый год так. одно и то же. а потом - а че зарплаты платить надо??? а че СКА-Хабаровск не в Костромской области и туда самолетом нужно??? а че снег в декабре???
Old16
сегодня в 12:57
Будет отлично , если вся 4ка ФНЛ заменит тех кто выпадет в РПЛ
Freche
сегодня в 12:54
А вот бы весь список посмотреть, кого могут лицензировать в РПЛ. Кроме перечисленных, я насчитал Арсенал, Шинник и Торпедо М. В Уфе с газоном проблемы. То есть 7 из 18 команд лиги реально могут бороться за повышение. Как-то несерьёзно...
Получается, что борьба за зону стыков в этом сезоне закончена. Жаль, что Спартак К не пустят в зону стыков. Интересно было бы посмотреть, как любая из команд РПЛ с самоотдачей и недюжинной физической силой Спартака будет справляться!
9qthktmb7g8s
сегодня в 12:44
Ну хоть раз будет по спортивному принципу.
Али Самаркандский
сегодня в 12:16
Поживем ,увидим.Следующий сезон покажет
112910415
сегодня в 12:00
сначала-то все готовы, а потом ...
zphymrtj288j
сегодня в 11:57
тут главное с финансовыми вопросами разобраться... чтобы потом истерики не было...
пират Елизаветы
сегодня в 11:53
Факел и Ротора хотелось бы в РПЛ ))
но и Урал с Родиной достойные клубы
Варвар7
сегодня в 11:53, ред.
За дело ФНЛ и РПЛ - Будьте готовы! - Всегда готовы!!!)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 