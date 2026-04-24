Президент ФНЛ заявил, что все претенденты на повышение готовы к РПЛ

Президент Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ) рассказал о готовности клубов Первой лиги к участию в Российской Премьер-Лиге.

Если смотреть на верхнюю часть турнирной таблицы, все претенденты на повышение готовы. У «Факела» есть собственный стадион необходимой вместимости, работают системы идентификации болельщиков – здесь вопросов нет. Аналогичная ситуация у «Урала». «Родина» базируется в Москве, где достаточно арен, полностью соответствующих критериям лицензирования РФС . Волгоград – крупный футбольный город с современным стадионом, построенным к чемпионату мира, высокой посещаемостью и серьёзными спортивными амбициями. Возвращение «Ротора» в РПЛ стало бы большим событием для города.

Что касается костромского «Спартака», то нынешняя арена на 4400 мест пока не введена в эксплуатацию и не соответствует требованиям РПЛ . При этом там заложен потенциал для расширения до 10 тысяч мест. Учитывая спортивные результаты, эту работу необходимо начинать заблаговременно, поскольку других подходящих объектов в регионе попросту нет.

Подготовку инфраструктуры нельзя откладывать на последний момент – работы нужно вести заблаговременно. Со своей стороны мы проводим регулярные консультации и находимся в постоянном контакте с клубами. Только совместно можно добиться результата.

