Президент ФНЛ заявил, что все претенденты на повышение готовы к РПЛ

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал о готовности клубов Первой лиги к участию в Российской Премьер-Лиге.
Если смотреть на верхнюю часть турнирной таблицы, все претенденты на повышение готовы. У «Факела» есть собственный стадион необходимой вместимости, работают системы идентификации болельщиков – здесь вопросов нет. Аналогичная ситуация у «Урала». «Родина» базируется в Москве, где достаточно арен, полностью соответствующих критериям лицензирования РФС. Волгоград – крупный футбольный город с современным стадионом, построенным к чемпионату мира, высокой посещаемостью и серьёзными спортивными амбициями. Возвращение «Ротора» в РПЛ стало бы большим событием для города.
Что касается костромского «Спартака», то нынешняя арена на 4400 мест пока не введена в эксплуатацию и не соответствует требованиям РПЛ. При этом там заложен потенциал для расширения до 10 тысяч мест. Учитывая спортивные результаты, эту работу необходимо начинать заблаговременно, поскольку других подходящих объектов в регионе попросту нет.
Подготовку инфраструктуры нельзя откладывать на последний момент – работы нужно вести заблаговременно. Со своей стороны мы проводим регулярные консультации и находимся в постоянном контакте с клубами. Только совместно можно добиться результата.
Каковы шансы, что в РПЛ поднимутся не две, а сразу четыре команды
Шансы наших команд оцениваю как очень хорошие. В стыковых матчах каждый может обыграть каждого. Наши клубы не раз доказывали, что готовы на равных бороться с представителями РПЛ. Уверен, что любая команда, завершившая сезон в зоне стыковых матчей, покажет достойную игру.
После 30 туров лидером турнира является воронежский «Факел», имея в активе 60 очков. Второе место в турнирной таблице занимает московская «Родина» (56 баллов), третье – «Урал» из Екатеринбурга (55). Замыкает первую четвёрку волгоградский «Ротор» (51 пункт).
Получается, что борьба за зону стыков в этом сезоне закончена. Жаль, что Спартак К не пустят в зону стыков. Интересно было бы посмотреть, как любая из команд РПЛ с самоотдачей и недюжинной физической силой Спартака будет справляться!