Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Бабаев заявил, что травмы Акинфеева не связаны с его возрастом

сегодня, 12:19

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, когда вратарь Игорь Акинфеев может вернуться после восстановления от травмы.

Футболист получил повреждение 4 апреля в матче с «Акроном» (2:1) в 23-м туре РПЛ и должен был восстановиться в течение 10-14 дней. Однако недавно голкипер сообщил, что у него появилось небольшое воспаление, из-за которого процесс восстановления затянулся.

Связаны ли травмы Акинфеева с возрастом (8 апреля ему исполнилось 40 лет)

Нет. Учитывая, сколько времени он играл последние годы без перерыва и с учётом всех его прошлых травм, он в хорошей форме. Сейчас, к сожалению, чуть затянулось и осложнилось восстановление, но нет ничего серьёзного и критичного. Это никак не связано с его 40-летием.

Я думаю, что в ближайшие несколько недель он может вернуться в общую группу.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
112910415
сегодня в 13:08
говорить можно всякое, но ...
Capral
Capral
сегодня в 12:52, ред.
Бабаев, как в принципе еще человек не старый, видимо пока не чувствует приближения старости, а поэтому и не понимает, что в спорте, возраст очень чувствителен, что наглядно демонстрирует М.Нойер, у которого, с возрастом развиваются и проявляются болезни, в молодости не дававшие о себе знать...

То, что Акинфеев не чувствовал в молодости, сейчас, вполне возможно становится всё ощутимее. Любая травма, с возрастом становится болезненнее и трудно поддается лечению.

Достаточно вспомнить аргентинского нападающего Бати-гола, который после окончания карьеры писал, что едва не лишился ноги, в следствии травм, полученных в период занятий футболом.

А Бабаеву лучше меньше говорить, если хочет казаться умнее, чем есть на самом деле.
uxxfsy62443f
сегодня в 12:43
Без Игоряна ЦСКА не тянет. Лидера нет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 