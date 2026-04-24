Бабаев заявил, что травмы Акинфеева не связаны с его возрастом

Генеральный директор ЦСКА рассказал, когда вратарь может вернуться после восстановления от травмы.

Футболист получил повреждение 4 апреля в матче с «Акроном» (2:1) в 23-м туре РПЛ и должен был восстановиться в течение 10-14 дней. Однако недавно голкипер сообщил, что у него появилось небольшое воспаление, из-за которого процесс восстановления затянулся.

Связаны ли травмы Акинфеева с возрастом (8 апреля ему исполнилось 40 лет)

Нет. Учитывая, сколько времени он играл последние годы без перерыва и с учётом всех его прошлых травм, он в хорошей форме. Сейчас, к сожалению, чуть затянулось и осложнилось восстановление, но нет ничего серьёзного и критичного. Это никак не связано с его 40-летием.

Я думаю, что в ближайшие несколько недель он может вернуться в общую группу.