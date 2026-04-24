В Мексике предприняли меры для прекращения владения несколькими клубами

сегодня, 12:48

Лига MX сделала шаг к прекращению практики владения несколькими клубами.

Владельцы всех 18 команд одобрили продажу «Атласа» и «Масатлана». До 30 июня «Атлас» останется в собственности Grupo Orlegi, которой также принадлежит «Сантос Лагуна», а Salinas Pliego после продажи «Масатлана» сохранит контроль лишь над «Пуэблой».

После продажи, которая ещё должна быть юридически завершена, Grupo Pachuca останется единственной группой, владеющей двумя командами в одной лиге: «Леоном» и «Пачукой».

Владение обоими клубами уже создало серьёзные проблемы Grupo Pachuca, поскольку из-за этого «Леон» не смог принять участие в Клубном чемпионате мира 2025 года.

Лига MX дала владельцам время до лета 2027-го, чтобы прекратить управление несколькими клубами. Ранее Grupo Caliente продала «Керетаро» американским инвесторам и теперь ей принадлежит только «Тихуана».