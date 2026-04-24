Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: события

Появилась новая международная организация, представляющая интересы игроков

сегодня, 13:33

24 апреля в Мадриде была создана новая международная организация AIF, представляющая интересы футболистов, в качестве конкурента давно существующему глобальному профсоюзу FIFPRO, у которого возникли разногласия с ФИФА.

Основателем является Давид Агансо. Организация сообщает, что будет представлять интересы около 30 тысяч игроков. Агансо также возглавляет Ассоциацию футболистов Испании (AFE), в 2024 году он был отстранён от должности президента FIFPRO.

ФИФА заявила, что ей было известно о создании AIF, и она по-прежнему «привержена открытому и конструктивному взаимодействию с заинтересованными сторонами в футболе, которое поддерживает основные принципы, включая представительность.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
v3f6ep93fdbr
сегодня в 14:46
Еще нашли один способ как облапошить игроков - придумали новую организацию.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:50
Хорошее начало, жаль, не получится...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 