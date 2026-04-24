Появилась новая международная организация, представляющая интересы игроков

сегодня, 13:33

24 апреля в Мадриде была создана новая международная организация AIF, представляющая интересы футболистов, в качестве конкурента давно существующему глобальному профсоюзу FIFPRO, у которого возникли разногласия с ФИФА .

Основателем является . Организация сообщает, что будет представлять интересы около 30 тысяч игроков. Агансо также возглавляет Ассоциацию футболистов Испании (AFE), в 2024 году он был отстранён от должности президента FIFPRO.