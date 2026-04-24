Появилась новая международная организация, представляющая интересы игроков

24 апреля в Мадриде была создана новая международная организация AIF, представляющая интересы футболистов, в качестве конкурента давно существующему глобальному профсоюзу FIFPRO, у которого возникли разногласия с ФИФА.
Основателем является Давид Агансо. Организация сообщает, что будет представлять интересы около 30 тысяч игроков. Агансо также возглавляет Ассоциацию футболистов Испании (AFE), в 2024 году он был отстранён от должности президента FIFPRO.
ФИФА заявила, что ей было известно о создании AIF, и она по-прежнему «привержена открытому и конструктивному взаимодействию с заинтересованными сторонами в футболе, которое поддерживает основные принципы, включая представительность.