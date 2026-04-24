Soccer.ru
В Британии после 52 лет существования закрывается известная программа

сегодня, 13:59

BBC Sport объявила о закрытии по окончании сезона телевизионной передачи Football Focus после 52 лет её существования.

Она была запущена в 1974 году и изначально являлась частью программы Grandstand. Выходила по субботам днём. В ней болельщикам предлагались интервью, аналитика и репортажи со всего мира перед матчами выходных. Одной из самых узнаваемых фигур передачи стал бывший вратарь «Арсенала» Боб Уилсон, ставший ведущим в 1974-м и остававшийся в роли 20 лет.

Также ведущими в разное время были Стив Райдер, Гари Линекер, Рэй Стаббс, Маниш Бхасин и Дэн Уокер. На протяжении последних пяти лет ведущей является футболистка Алекс Скотт.

Как отмечается, изменение зрительских привычек привело к росту использования цифровых платформ и сервисов для получения того же контента перед игрой. В результате, показатели телевизионного просмотра постепенно снижались с 2018 года.

Все комментарии
Futurista
сегодня в 15:02
Бензин кончился )...
Bad Listener
сегодня в 14:39, ред.
Так зачем закрывать? Можно тоже переходить в сеть, на Ютуб например. Просто в сети вещают из каждого утюга, конкуренция высокая, но если шоу правдивое и нетоксичное то оно нужно и оно найдёт своего зрителя.
Гость
