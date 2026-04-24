В Британии после 52 лет существования закрывается известная программа

BBC Sport объявила о закрытии по окончании сезона телевизионной передачи Football Focus после 52 лет её существования.

Она была запущена в 1974 году и изначально являлась частью программы Grandstand. Выходила по субботам днём. В ней болельщикам предлагались интервью, аналитика и репортажи со всего мира перед матчами выходных. Одной из самых узнаваемых фигур передачи стал бывший вратарь «Арсенала» Боб Уилсон, ставший ведущим в 1974-м и остававшийся в роли 20 лет.

Также ведущими в разное время были Стив Райдер, Гари Линекер, Рэй Стаббс, Маниш Бхасин и Дэн Уокер. На протяжении последних пяти лет ведущей является футболистка Алекс Скотт.

Как отмечается, изменение зрительских привычек привело к росту использования цифровых платформ и сервисов для получения того же контента перед игрой. В результате, показатели телевизионного просмотра постепенно снижались с 2018 года.