На финал ЧМ-2026 появилось 4 билета стоимостью более 2 млн долларов

1777031702

сегодня, 14:55

На сайте перепродажи билетов ФИФА 24 апреля выставили на продажу четыре билета на финал чемпионата мира 2026 года стоимостью более 2 млн долларов. Цена каждого — 2 299 998,85 долларов.

Речь идёт о местах за воротами на нижнем ярусе стадиона «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

Стоимость самых дешёвых билетов на финал, появившихся сегодня на торговой площадке, оказалась 10 923,85 долларов за четыре места в четырех рядах от верхнего яруса за воротами.