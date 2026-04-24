Soccer.ru
На финал ЧМ-2026 появилось 4 билета стоимостью более 2 млн долларов

сегодня, 14:55

На сайте перепродажи билетов ФИФА 24 апреля выставили на продажу четыре билета на финал чемпионата мира 2026 года стоимостью более 2 млн долларов. Цена каждого — 2 299 998,85 долларов.

Речь идёт о местах за воротами на нижнем ярусе стадиона «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

Стоимость самых дешёвых билетов на финал, появившихся сегодня на торговой площадке, оказалась 10 923,85 долларов за четыре места в четырех рядах от верхнего яруса за воротами.

ФИФА не контролирует цены на своей торговой площадке по перепродаже/обмену билетов, но взимает комиссию в размере 15% с покупателя каждого билета и столько же с продавца за перепродажу.

Перевод с apnews.com Фото: Альфред Маннарино
В Аргентине болельщик во время трансляции повернул на себя камеру
Сегодня, 10:55
Болельщик «Реала Сосьедад» отдал дочери свой билет на финал Кубка Испании
21 апреля
Габриэл Жезус — болельщику «Ман Сити»: «Я выиграл здесь 11 титулов»
21 апреля
«Зенит» оштрафован на 300 тысяч рублей за бросок болельщиками бутылки
17 апреля
ОфициальноСтал известен самый посещаемый матч Кубка России в этом сезоне
17 апреля
СлухиБилеты на поезд из Нью-Йорка в Нью-Джерси могут сильно вырасти во время ЧМ
15 апреля
aat2xhqjhhpc
сегодня в 18:03
56ом надо быть, что бы их купить.
Lewa2708
Lewa2708 ответ Capral
сегодня в 18:00
США не социальная страна, если человек реально хорошо работает, он эту сумму не заметит
Alex_67
сегодня в 16:55
Чемпионат мира по футболу еще не начался, а уже поставил столько рекордов... Но ведь кто-то купил эти билеты для перепродажи, чем же подобная деятельность отличается от банальной спекуляции? Так популярность футбола не повысить.
adekvat
сегодня в 16:54
Блин я в пролете, 85 центов не хватает, ладно по телеку посмотрю.
7wg2cqhhfaq3
сегодня в 16:48
Зря такие новости у нас сообщают, у нас это трудно воспринимать
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:24
Чем эти четыре места лучше соседних?...
Capral
сегодня в 15:30
Всё не нажрутся никак, буржуины ё................е!!!
А собственно, удивляться нечему, ведь в США, вызов "скорой" на дом- около 1000долларов.......................................................
Kostya-515
сегодня в 15:10
ФИФА не контролирует цены, но взимает комиссию:
