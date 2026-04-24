Тренер «Зенита» Анюков дисквалифицирован на два матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решения по матчам 26-го тура РПЛ.
Защитник «Крыльев Советов» Томас Галдамес за грубую игру дисквалифицирован на 2 матча чемпионата России, один из которых — условно. Также футболисту назначен испытательный срок до конца этого сезона.
За оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча тренер «Зенита» Александр Анюков отстранён на 2 игры РПЛ и оштрафован на 200 тысяч рублей.
Игроком Саша заработал всего одну прямую красную карточку в карьере.
Вот теперь вторую, уже в качестве тренера.
Конечно материться нехорошо. Но все же что же там произошло. Каким своим действием судья вывел тренера на мат? И что же за эпитет ему отвесил Анюков в ответ?