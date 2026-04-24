Тренер «Зенита» Анюков дисквалифицирован на два матча РПЛ

сегодня, 16:17

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решения по матчам 26-го тура РПЛ.

Защитник «Крыльев Советов» Томас Галдамес за грубую игру дисквалифицирован на 2 матча чемпионата России, один из которых — условно. Также футболисту назначен испытательный срок до конца этого сезона.

За оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча тренер «Зенита» Александр Анюков отстранён на 2 игры РПЛ и оштрафован на 200 тысяч рублей.

«Балтика» отозвала апелляцию на дисквалификацию Талалаева
20 апреля
Кисляк пропустит матч против «Ростова»
18 апреля
ОфициальноХавбек «Краснодара» Черников дисквалифицирован на два матча Кубка России
18 апреля
Евсеев наказан за нецензурные высказывания во время интервью
17 апреля
Автора дубля в ворота «Баварии» удалили после финального свистка
16 апреля
ОфициальноМагуайр дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 30 тысяч фунтов
15 апреля
CHEНOV
CHEНOV
сегодня в 19:14
Анюков один из самых дисциплинированных футболистов России.
Игроком Саша заработал всего одну прямую красную карточку в карьере.
Вот теперь вторую, уже в качестве тренера.
Конечно материться нехорошо. Но все же что же там произошло. Каким своим действием судья вывел тренера на мат? И что же за эпитет ему отвесил Анюков в ответ?
Futurista
Futurista
сегодня в 18:54, ред.
Александр просто доказал, что он настоящий патриот: за две минуты он вложил в развитие российского футбола 200 тысяч рублей... жаль только, что через кассу КДК, а не через покупку новых мячей...КДК оформил ему платную подписку на два матча в VIP-ложе)...
shur
shur
сегодня в 18:40
.... Зенит 2008-ого года, вот это было,как вчера!
Всех обыграв практически в Росссии,
Добыл ещё в нагрузку, Кубок УЕФА!
Негоже Сашке Анюкову людей по матершине обзывать,
Да люди есть и посерьёзней, которые припомнят ему мать!!!
Sergo81
Sergo81
сегодня в 18:14
Будучи действующим игроком, Анюков вёл себя очень дисциплинированно и корректно. Если кто помнит, он Слуцкому делал замечание за крик матом на поле.
y6dbktxkknmt
y6dbktxkknmt
сегодня в 18:01
200.000 - это не серьезно
Capral
Capral
сегодня в 17:23
Анюков- это типичный Шариков. Помню его игроком- простой как угол дома, вот и воспитание такое же................................
Но если Анюков видел настоящий Зенит, то кое-кто, не видел настоящий СПАРТАК.
Lobo77
Lobo77 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 17:03
*Голосом дона Корлеоне:*
Мы - семья.
*Им же:*
Он слишком много знает!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 17:02
И настоящих судей тоже видел.
112910415
112910415
сегодня в 16:43
эх, Саша ...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:36
Анюков просто видел настоящий Зенит
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 16:36
Тренер Зенита Анюков - звучит-то как торжественно! Его роль, наверное сводится к одному: материть всех, начиная с судей, чтобы Семак себя не утруждал?
lazzioll
lazzioll
сегодня в 16:34
какое быдло кругом - то матерятся просто в интервью, то матерятся на официальные лица.)) а Зенит всех своих бывших не отпускает что ли и заставляет работать и после футбола? паспорта забрал? че они там все пасутся - Анюковы, Тимощуки и прочих десятки. только не говорите что работают. присосались к кормушке.
