Вингер «Бенфики» Престианни пропустит три матча по итогам матча с «Реалом»

сегодня, 16:54

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) принял решение дисквалифицировать вингера «Бенфики» на шесть матчей за дискриминационное поведение.

При этом отстранение на три игры носит условный характер с испытательным сроком в два года.

17 февраля в Лиссабоне во время первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов с «Реалом» нападающий мадридского клуба Винисиус Жуниор после забитого мяча демонстративно жестикулировал в адрес болельщиков лиссабонской команды. По информации испанских СМИ , бразильский футболист заявил арбитру о расистских оскорблениях в его адрес, предположительно со стороны аргентинца.

В результате игру приостановили на 10 минут. В конце матча фанаты португальского клуба бросали в игроков «Реала» бутылки, электронные сигареты и другие предметы.