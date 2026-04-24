Лига чемпионов 2025/2026

Вингер «Бенфики» Престианни пропустит три матча по итогам матча с «Реалом»

сегодня, 16:54
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) принял решение дисквалифицировать вингера «Бенфики» Джанлуку Престианни на шесть матчей за дискриминационное поведение.

При этом отстранение на три игры носит условный характер с испытательным сроком в два года.

17 февраля в Лиссабоне во время первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов с «Реалом» нападающий мадридского клуба Винисиус Жуниор после забитого мяча демонстративно жестикулировал в адрес болельщиков лиссабонской команды. По информации испанских СМИ, бразильский футболист заявил арбитру о расистских оскорблениях в его адрес, предположительно со стороны аргентинца.

В результате игру приостановили на 10 минут. В конце матча фанаты португальского клуба бросали в игроков «Реала» бутылки, электронные сигареты и другие предметы.

Престианни отрицал обвинения в расистских оскорблениях. В итоге УЕФА отстранил футболиста на ответный поединок 25 февраля — эта отбытая дисквалификация уже учитывается в свежем решении.

Все новости
Тренер «Зенита» Анюков дисквалифицирован на два матча РПЛ
Сегодня, 16:17
«Балтика» отозвала апелляцию на дисквалификацию Талалаева
20 апреля
Кисляк пропустит матч против «Ростова»
18 апреля
ОфициальноХавбек «Краснодара» Черников дисквалифицирован на два матча Кубка России
18 апреля
Евсеев наказан за нецензурные высказывания во время интервью
17 апреля
Автора дубля в ворота «Баварии» удалили после финального свистка
16 апреля
Все комментарии
пират Елизаветы
сегодня в 18:02
беспредел.
а мбаппе остается безнаказанным за оскорбление игрока Бенфики.
Bad Listener
сегодня в 17:46, ред.
Богатые однако фанаты в Португалии вейпами бросаться
