Вингер «Бенфики» Престианни пропустит три матча по итогам матча с «Реалом»

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) принял решение дисквалифицировать вингера «Бенфики» Джанлуку Престианни на шесть матчей за дискриминационное поведение.
При этом отстранение на три игры носит условный характер с испытательным сроком в два года.
17 февраля в Лиссабоне во время первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов с «Реалом» нападающий мадридского клуба Винисиус Жуниор после забитого мяча демонстративно жестикулировал в адрес болельщиков лиссабонской команды. По информации испанских СМИ, бразильский футболист заявил арбитру о расистских оскорблениях в его адрес, предположительно со стороны аргентинца.
В результате игру приостановили на 10 минут. В конце матча фанаты португальского клуба бросали в игроков «Реала» бутылки, электронные сигареты и другие предметы.
Престианни отрицал обвинения в расистских оскорблениях. В итоге УЕФА отстранил футболиста на ответный поединок 25 февраля — эта отбытая дисквалификация уже учитывается в свежем решении.
а мбаппе остается безнаказанным за оскорбление игрока Бенфики.