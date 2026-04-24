Бабаев прокомментировал возможность продления контракта с Акинфеевым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб намерен предложить Игорю Акинфееву новое соглашение, если вратарь решит продолжить карьеру.
Я не меняю своей позиции, и такая позиция у клуба. Мы с Игорем всегда откровенно и честно на протяжении этих многих-многих лет разговаривали и договорились, что, если он чувствует в себе силы и желание продолжать играть, значит, он остается в клубе. Мы всегда его только поддерживаем с учетом значимости, которую он имеет для команды. Все будет зависеть от его позиции.
На данный момент трудовое соглашение 40-летнего Акинфеева с «армейцами» действует до 30 июня 2026 года.
