Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Бабаев прокомментировал возможность продления контракта с Акинфеевым

сегодня, 17:11

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб намерен предложить Игорю Акинфееву новое соглашение, если вратарь решит продолжить карьеру.

Я не меняю своей позиции, и такая позиция у клуба. Мы с Игорем всегда откровенно и честно на протяжении этих многих-многих лет разговаривали и договорились, что, если он чувствует в себе силы и желание продолжать играть, значит, он остается в клубе. Мы всегда его только поддерживаем с учетом значимости, которую он имеет для команды. Все будет зависеть от его позиции.

На данный момент трудовое соглашение 40-летнего Акинфеева с «армейцами» действует до 30 июня 2026 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Фил Кио
сегодня в 18:08, ред.
Опыт Кержакова не для Акинфея, он на лавке сидеть не будет, и в воротах, не известно, будет ли стоять, так что не всё, зависит от его позиции. Много зависит от того, останется ли Челестини, да, и Бабайка уже надоел: с 2018г. "армейцы" ежегодно пролетают мимо призовых мест в Чемпионате и мимо Кубка. Так что Бабайка, перевёл стрелы на Акинфея, с понтом, он всё решает...
25процентный клоун
сегодня в 17:15
Игорь мог бы играть в Нанте, Лансе, Осере, но ты ему не дал.
И пусть он теперь смотрит за кпрьероц Моти
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 