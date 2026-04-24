Министр спорт РФ подписал приказ об изменении лимита в российском футболе

1777042063

сегодня, 17:47

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ о сокращении числа иностранных игроков в российском футболе. Начиная с сезона-2026/2027, клубы Премьер-лиги смогут заявлять не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более 7.

Решение продиктовано финансовым дисбалансом. По данным Минспорта, при суммарном бюджете клубов РПЛ свыше 120 млрд рублей (где до 80% — госсредства), на детско-юношеский спорт тратится лишь 6%. В то же время на зарплаты иностранцев уходит до 70% бюджета.

Также, по словам Дегтярева, ведомство планирует в будущем ужесточить лимит на легионеров.