Министр спорт РФ подписал приказ об изменении лимита в российском футболе

сегодня, 17:47

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ о сокращении числа иностранных игроков в российском футболе. Начиная с сезона-2026/2027, клубы Премьер-лиги смогут заявлять не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более 7.

Решение продиктовано финансовым дисбалансом. По данным Минспорта, при суммарном бюджете клубов РПЛ свыше 120 млрд рублей (где до 80% — госсредства), на детско-юношеский спорт тратится лишь 6%. В то же время на зарплаты иностранцев уходит до 70% бюджета.

Также, по словам Дегтярева, ведомство планирует в будущем ужесточить лимит на легионеров.

В планах Минспорта постепенно доведение лимита до параметров 5/10, однако мы оценим предложения клубов, работу в течении предстоящего сезона и будем принимать дальнейшие решение исходя из этого. Наша общая задача сделать так, чтобы отечественный футбол и тренерская школа развивались и давали максимально высокий результат.

Все новости
Генсек РФС: «Желательно избежать негативных проявлений лимита»
20 апреля
Гендиректор «Спартака» заявил, что клуб готов к новому лимиту на легионеров
20 апреля
В Канаде впервые забили гол по новому правилу офсайда
19 апреля
24 апреля пройдёт встреча Минспорта с РФС, РПЛ и клубами
15 апреля
Глава РПЛ о проекте лимита: «Министерство спорта учитывает интересы клубов»
15 апреля
Президент «Наполи» поделился идеями о серьёзных изменениях правил футбола
14 апреля
cska1948
сегодня в 19:05
А для кого эта бочка мёда существует?
Buzz Lightyear
сегодня в 18:53
А нужно ли государственное финансирование взрослых футбольных клубов в принципе?
пират Елизаветы
сегодня в 18:38
ложка Дегтярева в бочке меда РПЛ
Валерыч
сегодня в 18:20, ред.
Очевидно, что когда "на детско-юношеский спорт тратится лишь 6%, а на зарплаты иностранцев уходит до 70% бюджета" - это чудовищный дисбаланс. Непонятно только: почему раньше об этом не задумывались?
Почему только сейчас стало понятно что нужна более весомая поддержка детско-юношеского спорта? А не пересмотреть ли ещё непомерно высокие клубные контракты футболистов, как иностранных, так и отечественных с учётом нынешних реалий? Такое ли сейчас время, чтобы шиковать? Может пора уже как-то по скромнее быть в своих запросах? Это всех касается: и футболистов,
и тренеров, и руководства клубов, и агентов и разного рода футбольных функционеров и футбольных чиновников. Понятно, что футбол сейчас не только спорт, но и бизнес. Но не пора ли акционерам и владельцам клубов поуменьшить свои финансовые "аппетиты", чтобы не получалось вот таких "дисбалансов" и перекосов?
пират Елизаветы
сегодня в 18:04
ну теперь агентов российских игроков можно поздравит.
ebjtj6zh27cz
сегодня в 17:49
Министр спорт
