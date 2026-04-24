Министр спорт РФ подписал приказ об изменении лимита в российском футболе

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ о сокращении числа иностранных игроков в российском футболе. Начиная с сезона-2026/2027, клубы Премьер-лиги смогут заявлять не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более 7.
Решение продиктовано финансовым дисбалансом. По данным Минспорта, при суммарном бюджете клубов РПЛ свыше 120 млрд рублей (где до 80% — госсредства), на детско-юношеский спорт тратится лишь 6%. В то же время на зарплаты иностранцев уходит до 70% бюджета.
Также, по словам Дегтярева, ведомство планирует в будущем ужесточить лимит на легионеров.
В планах Минспорта постепенно доведение лимита до параметров 5/10, однако мы оценим предложения клубов, работу в течении предстоящего сезона и будем принимать дальнейшие решение исходя из этого. Наша общая задача сделать так, чтобы отечественный футбол и тренерская школа развивались и давали максимально высокий результат.
Почему только сейчас стало понятно что нужна более весомая поддержка детско-юношеского спорта? А не пересмотреть ли ещё непомерно высокие клубные контракты футболистов, как иностранных, так и отечественных с учётом нынешних реалий? Такое ли сейчас время, чтобы шиковать? Может пора уже как-то по скромнее быть в своих запросах? Это всех касается: и футболистов,
и тренеров, и руководства клубов, и агентов и разного рода футбольных функционеров и футбольных чиновников. Понятно, что футбол сейчас не только спорт, но и бизнес. Но не пора ли акционерам и владельцам клубов поуменьшить свои финансовые "аппетиты", чтобы не получалось вот таких "дисбалансов" и перекосов?