Шафеев рассудит «Рубин» и ЦСКА в 27-м туре РПЛ

сегодня, 18:02

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

25 апреля (суббота)

«Ростов» – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ермилов; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.

«Рубин» – ЦСКА: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

26 апреля (воскресенье)

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Игорь Капленков

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар» – «Динамо» Махачкала: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» Москва – «Сочи»: судья – Никита Новиков

Помощники судьи – Алексей Лунев, Андрей Болотенков; резервный судья – Владимир Шамара; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

27 апреля (понедельник)

«Акрон» – «Балтика»: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Владимир Казьменко.

Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:56
Надоели спорное решение судей...
mm2bxbunqc25
сегодня в 18:39
Дай Бог без особых косяков пусть судят.....
Гость
