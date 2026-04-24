Мареска может сменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»

сегодня, 18:09

Бывший наставник «Челси» вступил в переговоры с «Манчестер Сити».

Итальянец рассматривается как основной кандидат на пост главного тренера в случае ухода грядущим летом.

Несмотря на увольнение из лондонского клуба в январе 2026 года, Мареска всё ещё связан контрактными обязательствами. «Челси» не планирует препятствовать сделке, однако намерен получить финансовую компенсацию.

Примечательно, что по условиям соглашения выплату должен произвести сам тренер, а не приглашающая сторона. Текущий контракт Гвардиолы с «горожанами» действует до 2027 года, но его досрочный уход остается возможным.