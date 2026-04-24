Гвардиола стал кандидатом на должность наставника итальянской сборной

сегодня, 18:15

По информации источника, потенциальные кандидаты на руководящие посты в Итальянской федерации футбола ( FIGC ) выразили заинтересованность в приглашении на должность главного тренера национальной сборной.

Ключевым вопросом при реализации данного назначения является финансовая составляющая. Текущий доход испанского специалиста в «Манчестер Сити» составляет порядка 14 млн евро в год (без учета бонусных выплат), что превышает установленные бюджетные лимиты федерации.

В качестве механизма финансирования сделки рассматривается привлечение внешних спонсоров. В рамках данной модели предполагается, что значительную часть расходов по контракту возьмет на себя технический партнер — компания Puma, глобальным амбассадором которой является Гвардиола.