Гвардиола стал кандидатом на должность наставника итальянской сборной

сегодня, 18:15

По информации источника, потенциальные кандидаты на руководящие посты в Итальянской федерации футбола (FIGC) выразили заинтересованность в приглашении Пепа Гвардиолы на должность главного тренера национальной сборной.

Ключевым вопросом при реализации данного назначения является финансовая составляющая. Текущий доход испанского специалиста в «Манчестер Сити» составляет порядка 14 млн евро в год (без учета бонусных выплат), что превышает установленные бюджетные лимиты федерации.

В качестве механизма финансирования сделки рассматривается привлечение внешних спонсоров. В рамках данной модели предполагается, что значительную часть расходов по контракту возьмет на себя технический партнер — компания Puma, глобальным амбассадором которой является Гвардиола.

particular
сегодня в 19:12
Пеп потянет... Потянет ли Италия...
Comentarios
сегодня в 19:05
Он вроде хотел трениовать в Италии, но не сборную
lazzioll
сегодня в 18:51
дожили итальянцы. как папуасы уже иностранных тренеров нанимают. нужен итальянец и только. но никто не хочет из известных итальянцев, потому что знает что там внутри. тогда нужен молодой итальянец, как в Германии сделали, еще не знающий горя коррупции всякой и прочей бюрократии. но явно не Гвардиолы и Моуриньи. так только сборные Замбии и Аравии могут поступать, своих нет тренеров. ну и Англия с Тухелем)))
Karkaz
сегодня в 18:41
У Гвардиолы сейчас всё лучшие вингеры и атакующие полузащитники мира, Доку, Мармуш, Семеньо, Шерки, Силва. В Италии таких нет, кем он играть собрался)
cwm489s8zkjp
сегодня в 18:37
Думаю что лучше ему найти себе клуб, а не со сборной тибидохаться....
Маг_тм
сегодня в 18:20
Таким тренерам как Пеп, нужно время чтобы выстроить команду, и они хороши на дистанции. На редких товарищеских матчах, команду не построишь.
Гость
