Нойер продлит контракт с «Баварией» до 2027 года

сегодня, 19:07

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер принял решение продолжить выступления за клуб.

По информации источника, стороны согласовали продление соглашения еще на один сезон — до завершения чемпионата-2026/2027.

Сообщается, что 40-летний вратарь принял решение о продолжении карьеры после консультаций с доверенными лицами. Руководство мюнхенского клуба не выразило возражений против данной инициативы. На текущий момент стороны уже провели предварительные переговоры и согласовали ключевые параметры будущего контракта.

shur
shur
сегодня в 19:23
...Мы говорим Партия, тоесть Бавария, подразумеваем Нойер!
Мы говорим Нойер подразумеваем Бавария!!!
particular
particular
сегодня в 19:12
Сухое информирование по ходу трепетных событий :)
