Заграница: тренерские слухи

В контракте Моуриньо с «Бенфикой» есть пункт о бесплатном уходе

сегодня, 19:16

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо рассматривается как кандидат на пост наставника мадридского «Реала».

По данным источника, в контракте португальца предусмотрена опция бесплатного ухода в течение 10 дней после финиша сезона (16–17 мая). При более позднем назначении «Реалу» придется выплатить символическую компенсацию.

Несмотря на готовность возглавить испанский клуб, Моуриньо сосредоточен на текущей работе и раздражен отсутствием официальных контактов. «Бенфика» не планирует продлевать соглашение со специалистом, рассчитанное до 2027 года.

СлухиГвардиола стал кандидатом на должность наставника итальянской сборной
Сегодня, 18:15
СлухиМареска может сменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»
Сегодня, 18:09
Сарри не гарантирует, что продолжит тренировать «Лацио»
Вчера, 18:04
СлухиТерри хотел возглавить «Челси» до конца сезона, но получил отказ
Вчера, 11:25
СлухиНазвана сумма, которую «Челси» заплатит за увольнение Росеньора
22 апреля
«Ливерпуль» намерен сохранить Слота на посту главного тренера
22 апреля
cnk3h58whuvh
сегодня в 20:58
Нормальный контракт,уйти можно бесплатно, при увольнении естественно компенсация за расторжение
112910415
сегодня в 20:28
ах, как интересно ...
Варвар7
сегодня в 19:23
В общем для "Особенного" и контракт особенный...)
