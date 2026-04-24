В контракте Моуриньо с «Бенфикой» есть пункт о бесплатном уходе

Главный тренер «Бенфики» рассматривается как кандидат на пост наставника мадридского «Реала».

По данным источника, в контракте португальца предусмотрена опция бесплатного ухода в течение 10 дней после финиша сезона (16–17 мая). При более позднем назначении «Реалу» придется выплатить символическую компенсацию.

Несмотря на готовность возглавить испанский клуб, Моуриньо сосредоточен на текущей работе и раздражен отсутствием официальных контактов. «Бенфика» не планирует продлевать соглашение со специалистом, рассчитанное до 2027 года.