«Комо» не станет удерживать Фабрегаса в случае предложения от «Челси»

сегодня, 19:23

Руководство итальянского «Комо» выразило готовность расстаться с главным тренером Сеском Фабрегасом, если тот получит предложение от «Челси». Президент клуба Мирван Суварсо подчеркнул, что окончательное решение остается за самим испанцем.

Окончательный выбор за ним — мы поддержим любое решение, которое принесет ему удовлетворение. Разумеется, нам бы хотелось долгосрочного сотрудничества, однако мы не распоряжаемся его судьбой. Если он сочтет нужным вернуться в «Челси», препятствовать мы не станем.

heg97xr567ea
сегодня в 21:09
А если его не пригласят в Челси, то куда он денется.... останется или нет.
Alex_67
сегодня в 20:13
А чем они могли бы удержать Фабрегаса?
пират Елизаветы
сегодня в 20:08
бывший канонир возглавит Челси? ))
Comentarios
сегодня в 19:48
Это хорошая новость
particular
сегодня в 19:41
Комо хорошо выстрелил в этом году... Возможно, в этом присутствует немалая заслуга испанца...
VeniaminS
сегодня в 19:27
Это его личное дело,где играть !
