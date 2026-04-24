«Комо» не станет удерживать Фабрегаса в случае предложения от «Челси»

Руководство итальянского «Комо» выразило готовность расстаться с главным тренером Сеском Фабрегасом, если тот получит предложение от «Челси». Президент клуба Мирван Суварсо подчеркнул, что окончательное решение остается за самим испанцем.
Окончательный выбор за ним — мы поддержим любое решение, которое принесет ему удовлетворение. Разумеется, нам бы хотелось долгосрочного сотрудничества, однако мы не распоряжаемся его судьбой. Если он сочтет нужным вернуться в «Челси», препятствовать мы не станем.