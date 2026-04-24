Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Глава РПЛ прокомментировал ужесточение лимита на легионеров

сегодня, 19:50

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев подвел итоги встречи с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

Хорошо, что состоялась, мы ждали, пообщались, большинство клубов было. Министр подписал приказ, действует с 1 июля, «12-7». Министр официально попросил позицию, все 16 клубов приняли единогласно решение, что считают действующий лимит эффективным, а изменения – нецелесообразными. Также все 16 клубов выдвинули предложения. Первое. В случае возвращения к международным соревнованиям была возможность вернуться на «13-8». Второе. С учётом того, что лимит может сильно повлиять на ситуацию в футболе, мы предлагали перспективу два-три года посмотреть, как будет. Мы уважаем позицию государства, принимаем её, будем работать. Благодарен, что наши доводы были услышаны. Мы договорились, что будем вместе мониторить ситуацию. Смотреть, какие изменения будут после «12-7». После следующего сезона соберёмся, подведём итоги.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Водолей Сергеев
сегодня в 21:40
Действительно, какой-то ДЕРМАНТИН – все 16 клубов приняли (САМИ ) решение единогласное что считают действующий лимит эффективным, а предложение нецелесообразно. А на—я вобще партия поднимала тогда этот вопрос – то есть она ничего не решает – клубы сказали – Всё Зашибись, сочинцы решили оставить лимит))))
lotsman
сегодня в 21:28
Большое событие, на одного легионера снизили.) А на четыре на поле слабо снизить.?
Buzz Lightyear
сегодня в 21:00
Как именно они осуществляют давление?
Bad Listener
сегодня в 20:59, ред.
"Все 16 клубов приняли единогласно решение, что считают действующий лимит эффективным, а изменения – нецелесообразными", но мы всё равно решили по своему. А зачем тогда вообще интересоваться мнением клубов?
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:34
Большинство клубов РПЛ использует в матчах 5-6 легионеров. За исключением трех самых богатых. Вот они и в первую очередь Зенит Газпром и давят на остальных. Мы ведь помним, что президент РФС Дюков глава Газпромнефти. О чем разговор? А нам интереснее смотреть чемпионат РФ среди русских, а не среди разных джоонов
wgsq4f5f6gre
сегодня в 20:22
Один не умный .... комментирует другого.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 