Глава РПЛ прокомментировал ужесточение лимита на легионеров

Глава Российской Премьер-Лиги подвел итоги встречи с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

Хорошо, что состоялась, мы ждали, пообщались, большинство клубов было. Министр подписал приказ, действует с 1 июля, «12-7». Министр официально попросил позицию, все 16 клубов приняли единогласно решение, что считают действующий лимит эффективным, а изменения – нецелесообразными. Также все 16 клубов выдвинули предложения. Первое. В случае возвращения к международным соревнованиям была возможность вернуться на «13-8». Второе. С учётом того, что лимит может сильно повлиять на ситуацию в футболе, мы предлагали перспективу два-три года посмотреть, как будет. Мы уважаем позицию государства, принимаем её, будем работать. Благодарен, что наши доводы были услышаны. Мы договорились, что будем вместе мониторить ситуацию. Смотреть, какие изменения будут после «12-7». После следующего сезона соберёмся, подведём итоги.