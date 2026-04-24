«Реал» и Винисиус не достигли прогресса в переговорах о новом контракте

Переговоры между руководством «Реала» и вингером Винисиусом Жуниором о продлении трудового соглашения не принесли существенных результатов.
По данным источника, на текущий момент отсутствуют признаки скорого заключения сделки, несмотря на информацию в ряде СМИ о наличии принципиальной договоренности.
Отмечается, что консультации сторон начались в январе прошлого года, однако за прошедшее время прогресса в обсуждении условий не наблюдалось.
Действующий контракт 25-летнего форварда рассчитан до конца июня 2027 года. Сообщается, что ключевым препятствием в переговорах остаются финансовые требования футболиста, которые мадридский клуб на данный момент не готов удовлетворить в полном объеме.
Винисиус и так один из высокооплачиваемых футболистов в мире, но он решил со своей компанией ещё больше набивать себе цену.
После провала Реала во всех турнирах, стыдно должно быть ему