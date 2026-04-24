Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2025/2026

«Реал» и Винисиус не достигли прогресса в переговорах о новом контракте

сегодня, 20:26

Переговоры между руководством «Реала» и вингером Винисиусом Жуниором о продлении трудового соглашения не принесли существенных результатов.

По данным источника, на текущий момент отсутствуют признаки скорого заключения сделки, несмотря на информацию в ряде СМИ о наличии принципиальной договоренности.

Отмечается, что консультации сторон начались в январе прошлого года, однако за прошедшее время прогресса в обсуждении условий не наблюдалось.

Действующий контракт 25-летнего форварда рассчитан до конца июня 2027 года. Сообщается, что ключевым препятствием в переговорах остаются финансовые требования футболиста, которые мадридский клуб на данный момент не готов удовлетворить в полном объеме.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
сегодня в 23:26
Реал и Винисиус ни в чём,в этом сезоне не достигли прогресса...
shur
сегодня в 23:15
...Хотеть не вредно и детям понятно! (на "Я" ударение)
Бразилец всё предусмотрел!
На силу бил никто иной-Вальверде!
Отскок на Вини, мячик залетел!
А Бетис закусил и проглотил! (....Пока 1:0 Реал)
25процентный клоун
сегодня в 23:12
Не должно ему быть стыдно за провалы Реала.
Он топ игрок в руках правильного тренера
Alex_67
сегодня в 23:08
А мы можем только наблюдать
r8eeccxracq9
сегодня в 23:03
Наверно нет больше желающих на его запросы, кроме Реала
пират Елизаветы
сегодня в 22:41
договорятся.
Перес строит новый галактикос.
и Пересу нужна супер пупер звезда в Реале, с мощной медийкой и прочим хайпом как молодежь любит.
Мбаппе лучше Винисиуса, чемпион мира, но все таки в плане эпатажа до Винисиуса не дорос.
уверен, что никаких Холандов и Олисе в Реале не будет, пока Винисиус в Реале)) лично я не считаю Винисиуса сильным футболистом.
без Крооса, Модрича, Бензема, Вальверде, Родриго при Анчелотии бразилец ничего не сделал бы, ибо нет в нем уникального и крутого.
просто достаточно хороший футболист с непростым характером.
и звезда соцсети.
Comentarios
сегодня в 21:52
Ждет нового тренера скорее всего
lazzioll
сегодня в 21:50
в 25 рано к арабам еще таким футболистам неплохим. так что договорятся. в Европе его никто не вытянет, никто и не предлагает поэтому. еще лет 10 может играть на высочайшем уровне. хотя это бразильцы - их век короток обычно у атакующих.
Grizly88
сегодня в 21:32
Веня хочет еше много бабла
kz9u8achc3wv
сегодня в 21:30
пусть уходит
goalaktika
сегодня в 21:27
Если не достигли соглашения, то пусть уходит восвояси.
Винисиус и так один из высокооплачиваемых футболистов в мире, но он решил со своей компанией ещё больше набивать себе цену.
После провала Реала во всех турнирах, стыдно должно быть ему
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:12
Не думаю, что за ним стоит очередь с предложением зряплаты, которую он хочет...
7x8m5nhqufr7
сегодня в 21:03
Ждем после ухода обезьяниуса: "Перес - расист, не продлевал со мной контракт из-за цвета моей кожи"
particular
сегодня в 20:35, ред.
Чем ближе к 2027 году, тем больше будет закидонов со стороны представителей Вини... А возможно, Реал значительно раньше обрубит концы толковища и сплавит уингера куда-нибудь...
112910415
сегодня в 20:33
они достигнут прогресса постепенно !
или не достигнут
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 