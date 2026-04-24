«Зенит» и «Локомотив» поборются за переход защитника «Балтики»

сегодня, 22:24

По информации журналиста Ивана Карпова, «Локомотив» и «Зенит» вступили в борьбу за центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде.

«Железнодорожники» уже направили запрос калининградскому клубу. Московская сторона заинтересована в покупке колумбийца и предлагает схему оплаты, разделенную на 4–5 траншей. В ответ «Балтика» обозначила рыночную стоимость игрока — она составляет 400 млн рублей.

Параллельно за ситуацией следит «Зенит». Петербуржцы проявляют к 24-летнему защитнику серьезный интерес и могут направить официальное предложение в ближайшее время.

Слухи«Локомотив» заинтересован в покупке Андраде из «Балтики»
Вчера, 19:41
Агент Батракова рассказал, клубы из каких стран Европы интересуются игроком
Вчера, 16:40
Скауты ПСЖ просматривали Батракова на матче «Локомотив» — «Зенит»
22 апреля
Слухи«Краснодар» определился с суммой, которую готов заплатить за Карпукаса
22 апреля
Слухи«Зенит» готов подписать Воробьёва у «Локомотива» — названа сумма трансфера
22 апреля
Данило из «Ботафого» отказался от перехода в «Зенит»
22 апреля
Jeck Denielse
сегодня в 23:22
Соглашусь с экспертом...ниже...

Что Талалаеву хорошо, то Семаку обуза.
CCCP1922
сегодня в 23:05
Деньги разрушают наш футбол...
Capral
сегодня в 23:03, ред.
Любой игрок Балтики, независимо от амплуа, прежде всего заточен под стиль Талалаева, под его игровую систему, а это значит, что переход игрока этой команды, совершенно не означает его мгновенный успех у другого тренера. Балтика, как ни одна другая команды ПЛ- ансамбль единомышленников, под началом одного "пастуха"- это команда роботов. Да, команда играет в разрушительный и прессингующий футбол, но весь коллектив сыгран у одного человека и понимает только его систему. К тому же, Андраде- не Беккенбауэр и даже не Дивеев, который с легкостью может приспособиться к идеологии другого наставника... Этому защитнику нужно переквалифицироваться и нужно время. ЦЗ- это особая позиция, которая не прощает ошибок. Андраде- это не отдельный человек- это целая талалаевская система, выстроенная с математическим расчетом...................................
particular
сегодня в 22:42
Борьба под шелест купюр, - это уже не борьба...
adekvat
сегодня в 22:35
Понятно где он окажется. А как же лимит на легионеров?
