«Зенит» и «Локомотив» поборются за переход защитника «Балтики»

сегодня, 22:24

По информации журналиста Ивана Карпова, «Локомотив» и «Зенит» вступили в борьбу за центрального защитника «Балтики» .

«Железнодорожники» уже направили запрос калининградскому клубу. Московская сторона заинтересована в покупке колумбийца и предлагает схему оплаты, разделенную на 4–5 траншей. В ответ «Балтика» обозначила рыночную стоимость игрока — она составляет 400 млн рублей.

Параллельно за ситуацией следит «Зенит». Петербуржцы проявляют к 24-летнему защитнику серьезный интерес и могут направить официальное предложение в ближайшее время.