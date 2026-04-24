«Барселона» изучает возможность трансфера защитника «Реала Сосьедад»

Спортивный директор «Барселоны» Деку начал прорабатывать альтернативные варианты укрепления центра обороны.

По информации источника, функционер встретился с представителем защитника «Реала Сосьедад» . Несмотря на неформальный характер беседы, 20-летний испанец рассматривается как «план Б» на случай срыва трансфера защитника «Интера» .

Сумма отступных за Мартина составляет 50 млн евро, что делает его более доступным вариантом по сравнению с итальянским футболистом. Тем не менее, Бастони остается приоритетной целью «блауграны» — переговоры с ним уже перешли в продвинутую стадию.