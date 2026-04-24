«Наполи» разгромил «Кремонезе» в поединке Серии А

вчера, 23:39
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 0Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)КремонезеМатч завершен

«Наполи» одержал крупную победу над «Кремонезе» в матче 34-го тура Серии А (4:0).

Скотт МакТоминэй открыл счёт уже на 3-й минуте. На 45-й защитник гостей Филиппо Террачиано срезал мяч в собственные ворота. На 45+3-й Кевин Де Брюйне довел счет до крупного. Сантос Алиссон, забив на 52-й минуте, провел четвертый гол в ворота гостей.

«Наполи» занимает 2-е место (69 очков). «Кремонезе» идет 18-м (28 баллов).

Источник: soccer.ru Фото: Сайт ilmattino
«Торринсе» из второй лиги впервые за 70 лет вышел в финал Кубка Португалии
Вчера, 09:36
«Штутгарт» обыграл «Фрайбург» и вышел в финал Кубка Германии
Вчера, 08:30
«Краснодар» победил «Спартак» и вновь возглавил таблицу РПЛ
23 апреля
«Ахмат» и «Балтика» поделили очки
23 апреля
«Акрон» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью
23 апреля
«Спортинг» сыграл вничью с «Порту» и вышел в финал Кубка Португалии
23 апреля
shur
сегодня в 00:12, ред.
.....Вот итальянцы, так уж итальянцы!
Британец Томинэй открыл вам счёт!
Затем датчанин счёт удвоил!
Бельгиец, а затем бразилец,
Время на победу сэкономил!!!
PS ....как там ао итальянски :"Чао рагацци.....!"
