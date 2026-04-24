«Наполи» разгромил «Кремонезе» в поединке Серии А

вчера, 23:39

«Наполи» одержал крупную победу над «Кремонезе» в матче 34-го тура Серии А (4:0).

Скотт МакТоминэй открыл счёт уже на 3-й минуте. На 45-й защитник гостей Филиппо Террачиано срезал мяч в собственные ворота. На 45+3-й Кевин Де Брюйне довел счет до крупного. Сантос Алиссон, забив на 52-й минуте, провел четвертый гол в ворота гостей.

«Наполи» занимает 2-е место (69 очков). «Кремонезе» идет 18-м (28 баллов).