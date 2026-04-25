«Реал» упустил победу над «Бетисом» в концовке матча

сегодня, 00:04
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Бетис» сыграл вничью с «Реалом» в матче 32-го тура Ла Лиги (1:1).

Вингер гостей Винисиус Жуниор отличился на 17-й минуте. Эктор Бельерин на 90+4-й минуте восстановил равенство в счете.

«Бетис» занимает 5-е место (50 очков). «Реал» идет 2-м (74 балла).

Источник: soccer.ru Фото: Сайт cope.es
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:52
Меня это радует. Недолюбливаю сливочных...
Али Самаркандский
сегодня в 02:51
Сами виноваты.Бетис молодцы.Бились до конца.
y-ago
сегодня в 01:16
«Грустно, девицы…» — как бы сказал Остап Бендер,задумчиво глядя на турнирную таблицу... Сезон уходит, как плохой гость — вроде бы и задержался, а вспоминать не о чем. С тренерами, между прочим, всё было даже слишком современно: сначала один с "философией бей-беги", потом другой с "реальным" характером…А на выходе — ни философия не спасла, ни характер не помог.
И в итоге получилась классическая постановка: режиссёры меняются,
декорации дорогие, а спектакль — всё тот же...Пардон за ерничество…
но, как говорится, чем богаты — тем и доиграли.
Sergo81
сегодня в 00:58
Реал отскочил. Лунин спасал раза три-четыре. Но это не главное. Главная ударная сила Реала в ЛЧ Вальверде наглухо задвинут в левую пз. По расстановке справа в атаке Мбаппе, справа в пз Джуд. А это ударная позиция Вальверде. Без этих двух товарищей, он разрывал Сити справа. Комично смотрелся момент, когда Мбаппе забил боковыми ножницами из офсайда, они с Вини вдвоём одни стоят в радиусе метра. Когда эта делёжка фланга закончится?))
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:52
По факту, Реал отставание сократил.
Барселона очень неудачно играет против Хетафе, я не думаю, что каталонцы смогут одержать победу завтра. В отсутствии Ламина впереди некому обострять..
в любом случае, неудачи Реала всегда хорошо для Барсы.
goalaktika
сегодня в 00:29
Ну вот и всё, конец даже математическим шансам...
Реал решил не бороться дальше и по королевски , элегантно самоустранился от чемпионство
Провальной сезон , без единого титула...
shur
сегодня в 00:21
....и счастье другого Наставника!
shur
сегодня в 00:21
....Прощальные гостроли Арбелоа!!!
пират Елизаветы
сегодня в 00:20
на элькласико Барса выйдет уже чемпионом.
пусть Арбелоа тренирует команду выстроит чемпионский коридор.
пират Елизаветы
сегодня в 00:19
уже пишут что гол Бетиса забит не по правилам)))
какой вой поднимет реалТВ.
ничего, ждем квадрупл Реала в следующем сезоне.
ESPANOL
сегодня в 00:19
Мбаппе попал! С Реалом ни одного трофея! А между тем ПСЖ без него играет лучше, чем с ним. Впору обратно проситься.
shur
сегодня в 00:18, ред.
...игра уже не чемпиона, так по наитию,как всегда! Но всё таки Антони прихватил Менди!
IKER-RAUL
сегодня в 00:14
королевские пижоны в очередной раз заслуженно потеря очки...
Ruslik1982
сегодня в 00:09
хала мадрид
bonek
сегодня в 00:06
Да ужжж...не везёт Реалу)))) Бетис молодцы!!! Реально на последних секундах ))))
