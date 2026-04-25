Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Англия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ноттингем Форест» забил пять безответных мячей в ворота «Сандерленда»

сегодня, 00:08
СандерлендЛоготип футбольный клуб Сандерленд0 : 5Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Сандерленд» уступил «Ноттингему» в матче 34-го тура АПЛ (0:5).

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте, мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Трэй Хьюм. На 31-й минуте Крис Вуд удвоил преимущество гостей. На 34-й минуте Морган Гиббс-Уайт довёл счёт до разгромного На 37-й минуте Игор Хесус забил еще один гол в ворота «Сандерленда». На 90+5-й минуте Эллиот Андерсон установил окончательный счёт в матче.

«Сандерленд» занимает 11-е место (46 очков). «Ноттингем Форест» идет 16-м (39 баллов).

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Mr_Tim
сегодня в 02:22
Че то коты посыпались к концовке чемпа( но задачу закрепиться на след год сделают.
Van Vanovich
сегодня в 00:53
Нотингем громит уже второй матч подряд. Разошлись)). Видать хотят увидеть Тотэнхем в Чемпионшипе))
IKER-RAUL
сегодня в 00:11
довольно неожиданный результат, чёрные коты довольно неуступчивая команда, а тут дома сразу пять пропустили...
лесники молодцы, набрали три важных очка, плюс улучшили разницу мячей
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 