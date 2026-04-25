«Ноттингем Форест» забил пять безответных мячей в ворота «Сандерленда»

сегодня, 00:08

«Сандерленд» уступил «Ноттингему» в матче 34-го тура АПЛ (0:5).

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте, мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Трэй Хьюм. На 31-й минуте Крис Вуд удвоил преимущество гостей. На 34-й минуте Морган Гиббс-Уайт довёл счёт до разгромного На 37-й минуте Игор Хесус забил еще один гол в ворота «Сандерленда». На 90+5-й минуте Эллиот Андерсон установил окончательный счёт в матче.

«Сандерленд» занимает 11-е место (46 очков). «Ноттингем Форест» идет 16-м (39 баллов).