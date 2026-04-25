Арбелоа раскритиковал судейство в матче 32-го тура против «Бетиса»
Главный тренер «Реала» раскритиковал работу арбитра Сесара Сото Градо в матче 32-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (1:1).
Нарушение на Менди было стопроцентным. Достаточно малейшего воздействия, чтобы игрок упал, но для осознания этого нужно понимание футбола. К сожалению, те, кто судит матчи, от него далеки. Нас снова постигло разочарование. У нас был чистый пенальти в первом тайме — забей мы его, и исход матча был бы решен досрочно.
["news\/1426634\/konte-antonio-chelsi","news\/1426632\/sanderlend-nottingem-forest","news\/1426631\/betis-real","news\/1426630\/brest-lans","news\/1426629\/napoli-kremoneze","news\/1426628\/leau-rafael-real","news\/1426626\/martin-dzhon-barselona","news\/1426625\/akandzhi-manuel-manchester-siti","news\/1426624\/andrade-kevin-lokomotiv","news\/1426623\/unahi-azzedin-manchester-siti","news\/1426622\/eneramo-maykl","news\/1426620\/vinisius-zhunior-real","news\/1426619\/yamal-lamin-barselona","news\/1426618\/alaev-aleksandr","news\/1426617\/van-de-ven-miki-manchester-yunayted","news\/1426615\/fabregas-sesk-komo","news\/1426613\/mourino-zhoze-real","news\/1426612\/noyer-manuel-bavariya","news\/1426610\/gvardiola-pep-manchester-siti","news\/1426609\/mareska-enco-manchester-siti","news\/1426608\/kukuyan-pavel-levnikov-kirill","news\/1426607","news\/1426604\/akinfeev-igor-cska","news\/1426603\/prestianni-dzhanluka","news\/1426601\/galdames-tomas-anyukov-aleksandr","news\/1426597\/salah-mohamed-egipet","news\/1426596\/alba-dzhonatan-hankich-hidazhet","news\/1426595\/spartak-cska","news\/1426594","news\/1426593\/raneri-klaudio-roma"]