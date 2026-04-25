Серлот и Горецка готовы перейти в «Милан»

По данным La Gazzetta dello Sport, форвард «Атлетико» Александер Серлот и хавбек «Баварии» Леон Горецка дали согласие на возможный переход в «Милан» этим летом. «Россонери» готовятся усилить состав на сезон-2026/27, когда, вероятно, вернутся в Лигу чемпионов.
Серлот, которого рассматривают как кандидата на позицию центрального нападающего, уже дал зелёный свет переезду на «Сан-Сиро», и теперь «Милану» предстоят переговоры с «Атлетико». «Бавария» же, по сообщениям, тоже не станет главным препятствием для сделки по Горецке, если стороны сойдутся по условиям.
А вот насчет Горецки, вполне допускаю. Я не знаю всех проблемных позиций Милана, но хорошо знаю этого игрока, и очень жалею, что он уходит из Баварии. Человек, могущий закрыть сразу несколько проблемных позиций, неоднократно страховавший Киммиха в опорной зоне, умеющий подыграть в атаке и закрыть фланги- большая потеря для Баварии... Но если он окажется в Милане- пожелаю ему Удачи- он этого Достоин!!!!!!!