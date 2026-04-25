Серлот и Горецка готовы перейти в «Милан»

сегодня, 13:20

По данным La Gazzetta dello Sport, форвард «Атлетико» Александер Серлот и хавбек «Баварии» Леон Горецка дали согласие на возможный переход в «Милан» этим летом. «Россонери» готовятся усилить состав на сезон-2026/27, когда, вероятно, вернутся в Лигу чемпионов.

Серлот, которого рассматривают как кандидата на позицию центрального нападающего, уже дал зелёный свет переезду на «Сан-Сиро», и теперь «Милану» предстоят переговоры с «Атлетико». «Бавария» же, по сообщениям, тоже не станет главным препятствием для сделки по Горецке, если стороны сойдутся по условиям.

Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:25
Взаимно, Дружище!!!
Компани тоже многого не понимает, если отпускает такого игрока как Горецка. А что касается норвега, то он- обычный позиционщик, которому надо идеально мяч положить на ногу или навесить прямо на голову. Но даже в игре с Р/С, он не смог пробить головой, после, практически, филигранного навеса...................................
Groboyd
сегодня в 14:23
Сёрлот этот тип напа который необходим Аллегри.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:08, ред.
....Минхерц, кланююсь! Серлот наверное расчитывает на больше игрового времени, но ,как ты правильно заметил, качество и умение не прибаваятся, его Величества Эпизод и то,надо чтобы мяч правильно опустился на голову или ногу! А вот с Горецки,тут посложнее,не от хорошего уходит,наверно красиво хлопнуть дверью у спагетти перед пенсией, игрок очень умный и хороший!
Futurista
сегодня в 13:49
Серлот и Горецка...звучит как изысканное сочетание итальянской пасты и нежного мяса в сливочном соусе)...
Capral
сегодня в 13:32
Перейти сейчас в итальянский футбол уже не является Честью или достижением, по всем известным причинам. Но всё таки, Милан, Клуб- с таким Именем, после таких Футболистов может пригласить Серлота- совершенно однобокого и примитивного футболиста? Вспоминаю недавний финал Кубка короля, где всё игровое время норвег тупо простоял в качестве истукана... И чем он лучше того же Довбика? А потом удивляются, почему итальянский футбол продолжает своё стремительное падение... Я всё же очень надеюсь, что это фейк.

А вот насчет Горецки, вполне допускаю. Я не знаю всех проблемных позиций Милана, но хорошо знаю этого игрока, и очень жалею, что он уходит из Баварии. Человек, могущий закрыть сразу несколько проблемных позиций, неоднократно страховавший Киммиха в опорной зоне, умеющий подыграть в атаке и закрыть фланги- большая потеря для Баварии... Но если он окажется в Милане- пожелаю ему Удачи- он этого Достоин!!!!!!!
