Серлот и Горецка готовы перейти в «Милан»

сегодня, 13:20

По данным La Gazzetta dello Sport, форвард «Атлетико» и хавбек «Баварии» дали согласие на возможный переход в «Милан» этим летом. «Россонери» готовятся усилить состав на сезон-2026/27, когда, вероятно, вернутся в Лигу чемпионов.

Серлот, которого рассматривают как кандидата на позицию центрального нападающего, уже дал зелёный свет переезду на «Сан-Сиро», и теперь «Милану» предстоят переговоры с «Атлетико». «Бавария» же, по сообщениям, тоже не станет главным препятствием для сделки по Горецке, если стороны сойдутся по условиям.