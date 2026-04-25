Литвинов: «В матче с „Краснодаром“ у меня особо претензий к судейству нет»

сегодня, 13:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил судейство в недавнем матче 26-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Красно-белые» пропустили ответный гол после спорного пенальти за игру рукой. В итоге «быки» победили 2:1.

Надо прийти к общему знаменателю. Если мы будем где‑то ставить пенальти, а где‑то не ставить… Может, это опять же где‑то человеческий фактор. В матче с «Краснодаром» у меня особо претензий к судейству нет. Главный судья на поле давал играть, на какие‑то жесткие единоборства закрывал глаза.

Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов
сегодня в 16:49
Стыдно за эту игру Спартаку не должно быть. А голы бывают разные.
blitz
blitz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:43, ред.
С 24 мая 2025 года уже не гегемонят.)))
sihafazatron
sihafazatron ответ blitz (раскрыть)
сегодня в 15:08
Ну, они там в питере "гегемонят"))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:31
Ну тогда еще извинись перед судьями.Как извиняться-Зобнин научит.
blitz
blitz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:18
А гегемон это кто?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:49
Спартак хоть и проиграл, но не особо расстроены) Лишь бы против гегемона))
Capral
Capral
сегодня в 13:44
Жесткий, или тем более грубый футбол, в матче самых техничных команд ПЛ- вообще нонсенс. Но учитывая физическое и психологическое состояние Краснодара после Балтики, когда быки полтора тайма не знали куда бежать, кого держать, определенная грубость была неизбежна в их игре. Когда проигрываешь сопернику в мобильности и скорости, когда соперник переигрывает тебя на флангах и центре поля, поневоле начинаешь ошибаться, а значит и грубить, нарушать правила...
А с пенальти, также как и с офсайдами, проблемы у судей будут всегда, потому что человеческий фактор никто не отменял, и в спорных ситуациях ошибки будут. Другое дело- ошибки или преднамеренные действия.......................................
Futurista
Futurista
сегодня в 13:42
Судья отсудил неплохо...только вот пенальти с запахом липы мог бы и не ставить...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:33
В этом матче Спартак играл лучше, но проиграл не из-за судьи. Так бывает в футболе и нередко
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:28, ред.
О, мужчина завёлся в клубе чтоли? Ну кстати Руслан всегда производил впечатление чуть более ответственного и зрелого парня чем остальные, самую малость. И сейчас не стал позориться вместе со всеми. Правда про командную ответственность за результат тоже умолчал. Но Кордобу скушал и сыграл против него достойно.
Гость
