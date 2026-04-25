Литвинов: «В матче с „Краснодаром“ у меня особо претензий к судейству нет»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил судейство в недавнем матче 26-го тура РПЛ против «Краснодара».
«Красно-белые» пропустили ответный гол после спорного пенальти за игру рукой. В итоге «быки» победили 2:1.
Надо прийти к общему знаменателю. Если мы будем где‑то ставить пенальти, а где‑то не ставить… Может, это опять же где‑то человеческий фактор. В матче с «Краснодаром» у меня особо претензий к судейству нет. Главный судья на поле давал играть, на какие‑то жесткие единоборства закрывал глаза.
А с пенальти, также как и с офсайдами, проблемы у судей будут всегда, потому что человеческий фактор никто не отменял, и в спорных ситуациях ошибки будут. Другое дело- ошибки или преднамеренные действия.......................................