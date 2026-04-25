Ван Дейк заявил, что пятое место устроит «Ливерпуль»

сегодня, 14:13

Защитник Вирджил ван Дейк признал, что для «Ливерпуля» пятое место по итогам сезона станет приемлемым результатом.

В программке к матчу с «Кристал Пэлас» капитан написал: «Это был не тот сезон, который мы все хотели или представляли, но теперь задача — завершить его на позитивной ноте. А это означает попадание в Лигу чемпионов. Ничто другое не подойдет».

Он добавил: «Мы принимаем "Кристал Пэлас” на "Энфилде”, зная, что победа поставит нас в хорошее положение для борьбы за место в топ-5, и у нас не может быть никаких оправданий».

Ван Дейк также отметил важность победы в мерсисайдском дерби над «Эвертоном» и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Ilya Seedyakin
сегодня в 16:21
Адекватный он, че сказать
svy5wb6g373b
сегодня в 15:18
Ну хоть такая цель есть.
lazzioll
сегодня в 14:48
учитывая что Челси решил не участвовать в гонке за ЛЧ, а Брайтоны и Борнмуты еще слишком неокрепшие для такого турнира - то Ливерпуль его и займет, это 5 место
пират Елизаветы
сегодня в 14:29
но понравилось как в мерсисайдском дерби капитан решает все.
пират Елизаветы
сегодня в 14:21
посмотрим. что скажет после матча с Пэлас.
КП злой рок Ливерпуля))
пират Елизаветы
сегодня в 14:18
и это говорит капитан команды))
