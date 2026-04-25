Англия. Чемпионшип 2025/2026

Лэмпард не хочет обсуждать возможность перехода на работу в «Челси»

сегодня, 14:16

Тренер Фрэнк Лэмпард заявил, что не собирается покидать «Ковентри» ради возможного возвращения в «Челси» этим летом.

Перед матчем с «Рексхэмом» он сказал: «Я определённо не хочу говорить о Лиаме (Росеньоре, бывшем тренере лондонцев — прим.) и "Челси”, потому что я там уже был. Я вообще не люблю много говорить о тренерских слухах».

Он добавил: «Я считаю неправильным выносить суждения на этот счёт. Это для экспертов. Я тренер "Ковентри”, я наслаждаюсь моментом, потому что мы вышли в Премьер-лигу и выиграли титул, и на этом всё».

Лэмпард подчеркнул, что сосредоточен только на текущей работе и не хочет отвлекаться на слухи о «Челси».

Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:46
Зачем ему "Челси"? Лучшему тренеру Чемпионшипа этого сезона Лэмпарду и в "Ковентри" хорошо.Тем более, что команда возглавляемая им вышла в АПЛ.
