В «Балтике» назвали цель на последние матчи сезона

сегодня, 14:19

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников рассказал о целях калининградцев на остаток сезона. Команда пока идет на 4-м месте.

По внутренним ощущениям мы понимаем, что боремся за третье место, но где-то в голове у нас диапазон с третьего по пятое места. Не все получается — не хватает фарта и футбольной удачи. Надеемся, что это вернется с возвращением Андрея Викторовича (Талалаева — прим.).

Выступление без Талалаева? Юрий Нагайцев точно справлялся со своими обязанностями и не дал просесть команде, но главный тренер — это главный тренер. С ним и без него — разница все-таки есть, поэтому, безусловно, вся команда рада, что Андрей Викторович вернулся здоровым и в хорошем настроении. Ожидаем, что следующие игры сложатся для нас лучше.

Kosmos58
Kosmos58 ответ auwefw5u963g (раскрыть)
сегодня в 17:12
Я о Семаке ...
auwefw5u963g
auwefw5u963g ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 17:10
У Балтики много ?
Kosmos58
Kosmos58 ответ sjwz37vq4j7w (раскрыть)
сегодня в 17:10
У кого оочень много ₽, тот и рулит ...
sjwz37vq4j7w
sjwz37vq4j7w
сегодня в 16:20, ред.
Тала, наряду с Мусаевым, - самые толковые ребята у руля. Остальные - дно, либо памятник себе любимому (Семак).
Capral
Capral ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 16:17
У Балтики календарь очень простой, а значит- всё может быть.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 16:10
По мне, так не видать Балтике 3-го места ...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:53
еще когда Талалаев работал в Грозном, было видно, что тренер знает свое дело.
можно как угодно относиться к Талалаеву, но Балтика команда сезона, а Талалаев лучший тренер сезона.
до старта сезона многие "эксперты" ставили команду на 13-16 место
и даже обратное погружение в ФНЛ.
фриковасть Талалаев медийно на пользу лиге.
раньше один Евсеев да Станкович отдувались за всю лигу. до них Гогниев.
в общем, аморфном фоне футбола хотя бы наблюдать забавно))
и за Балтикой интересно. пусть продолжит уничтожат московских ))
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:42
Сложно будет Динамо и Локомотиву, а Балтике не привыкать.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:34, ред.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 15:30
    третье место реально.
    удачи команде Талалаева!
    3sf49f63us7h
    3sf49f63us7h
    сегодня в 15:20
    Сезон уже при любом раскладе удался.
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 15:16, ред.
    Для "Балтики", игравшей в прошлом году в первой лиге место в 1-ой пятёрке РПЛ будет большим успехом и огромным прогрессом, не говоря уже о бронзовых медалях, что было бы вообще - супер! Главное не останавливаться на достигнутом, сохранить по возможности костяк команды, и тогда следующем сезоне "Балтика"может стать одним из реальных претендентов на попадание в топ-3, а может даже и побороться за чемпионство. Но для этого конечно необходимо кое-какое усиление. Тренер у них - классный, главное научиться Андрею Талалаеву сдерживать эмоции и не говорить лишнего.)
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
    сегодня в 14:59, ред.
    Махачкала, Пари НН и Ахмат только три ничьи там где настоящий лидер взял бы три победы. Ну хотя бы две и выездную ничью. Ещё Ростов туда же из 20го тура, Ростов сейчас явно не гроза для лидеров.
    Водолей Сергеев
    Водолей Сергеев ответ Bad Listener (раскрыть)
    сегодня в 14:56
    Тут всё же не соглашусь – чувствуется что команда вполне осознаёт свой успех и в целом не чурается своего места, ведёт себя как претендент на медали, как будто там и были в прошлом – думаю просто помогли привыкнуть народу – лидерство то стабильно распределено по всему чемпионату, практически без сбоев шли...
    Запад39
    Запад39 ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 14:53
    С Динамо у Балтики домашний матч.
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 14:51, ред.
    А у Локомотива легче? Ещё неизвестно, как Локо сегодня сыграет, потом с ростовщиками, да и с Балтикой, дома, ничего не ясно.
    Забей, Комли вам пенальти, да, шансов было бы больше...
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 14:50, ред.
    Для Балтики всё что выше восьмого это огромный успех, конечно ментальности не хватает чтобы прямиком из ФНЛ бороться за медали, они наверное сами не совсем осознают что так высоко забрались и это чувствуется по потере очков в матчах где команды с ментальностью победителей выгрызали бы их. Впрочем в РПЛ сейчас в принципе таких нет.
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 14:40
    У Балтики два сложных матча на выезде, с Локомотивом и Динамо. Даже за пятое место будет сложно зацепиться.
    Capral
    Capral
    сегодня в 14:30
    О каком невезении он говорит, и в какой игре, именно?
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:23
    удивительный взлет !
    Гость
